國安法律｜杜淦堃︰應以審慎和相稱方式運用新國安法例下權力　與一國兩制成功相輔相成

▲ 大律師公會主席杜淦堃指，應該以審慎和相稱的方式來運用新的國家安全法例下的權力。（資料圖片）

大律師公會主席杜淦堃指，應該以審慎和相稱的方式來運用新的國家安全法例下的權力，不但對經濟的成功和市民的福祉極為重要，與「一國兩制」的成功亦相輔相成。

湯文龍：行政機關沒有受到制衡指稱屬嚴重失實

律師會會長湯文龍則指，地緣政治越趨緊張，有人曾作出無事實根據的評論，試圖影響公眾對行之有效的制度的意見，這樣可能會令人看不清真實的管治情況。他並澄清在「一國兩制」下，行政機關被指沒有受到制衡的嚴重失實資料。

2025法律年度開啟典禮今日舉行，杜淦堃致辭指，過去一年，在香港以外的評論者繼續批評香港的司法系統。他說，部分評論無疑是不公平，有些可能是有惡意，旨在破壞城市的繁榮，大部分的批評涉及2019年發生的事件所引發的國家安全相關問題，這些批評經常遭到政府使用同樣強硬的語言來反駁。

杜淦堃︰政府須證明本港是尊重公民權利的司法管轄區

杜指，維護國家安全具有根本重要性，對維持經濟繁榮和市民的福祉亦非常重要，解釋了為何國家安全法例賦予執法機構廣泛的權力。不過，他認為，歸根究底，行動勝於言語，

我們的政府務必證明我們是一個尊重公民權利的司法管轄區。所有級別的官員和公職人員都必須能夠表明，他們是根據被賦予權力時的目的，真誠和公平地行使那些權力。企業一定要有信心，它們是會被依據原則而非以任意的方式對待。

湯文龍說，根據《基本法》，香港特區的行政機關的職能和權力，已在第六十二條清楚列明。此外，《基本法》第六十四條亦訂明，行政機關應遵守法律，對立法會負責。

湯文龍又指，當行政機關被指不當地作出超越其權力的行為，受屈的各方可以透過不同的法律程序，根據法律尋求濟助。他提到，香港有大量透過法律程序挑戰行政機關的行為和決定的例子。

林定國：法院在尊重行政機關同時 至少三範疇下有資格自行判斷

律政司司長林定國強調，國家安全法的執行受行使獨立司法權的香港法院監督。儘管普通法早已確立司法機關須尊重行政機關對國家安全的評估這個概念，但上訴法庭在二○二四年五月的一項重要判決中裁定，法院在尊重行政機關的同時，至少在三個範疇下有資格自行作出判斷：

第一，涉及受措施影響人士的基本權利 第二，涉及公平審訊規定的爭議； 第三，涉及司法公開的問題。鑑於香港司法機構在維護國家安全方面具有重要職能，任何人威嚇審理國家安全案件的法官或以任何方式干預相關司法程序，都不可能是真正關心香港的法治。

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