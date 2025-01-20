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賀年曲奇︱葵涌街坊$118買「藍罐曲奇」驚見3款傳統口味失蹤疑造假　高仿像真6大破綻逐樣睇

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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葵涌街坊$118買「藍罐曲奇」驚見3款傳統口味失蹤疑造假　高仿像真6大破綻逐樣睇

【藍罐曲奇／假貨／賀年曲奇／消委會曲奇推薦】辦年貨小心買到假「藍罐曲奇」！近日，有葵涌街坊於於葵涌邨街市買了一盒「丹麥藍罐牛油曲奇」，結果回家打開後驚見内容物有不同，3款傳統口味被刪改「失蹤」，讓事主懷疑買到假貨。

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懷疑受騙的事主在Facebook群組「荃灣大窩口邨葵涌邨」發佈帖文，表示自己在上周五（17日）於葵涌邨街市一間新開的藥材舖，買了一盒「藍罐曲奇」。根據事主拍攝的實物照片，該罐「丹麥藍罐牛油曲奇」為大盒908GM裝。事主在打開鐵罐後，卻發現有3款傳統口味被刪改「失蹤」，包括提子乾款曲奇變成了普通圓形曲奇；另外兩款砂糖款曲奇變成了沒有砂糖的版本，曲奇上只有覆蓋「碎屑」扮成砂糖粒。

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對比正貨揭高仿破綻位

事主這才驚覺不妥，懷疑自己是買到假貨，於是又在大型連鎖便利店購買了一盒真「藍罐曲奇」回家作比較。

事主表示，兩盒「藍罐曲奇」表面像真度極高，「鐵罐看起來一樣，連條碼都一樣」。惟疑似假貨的曲奇罐看起來偏淺色，罐身皇冠標誌大細及位置都與真貨有異；罐邊花紋為半圓，並非波浪尖。

另外，事主又觀察，疑似假貨「藍罐曲奇」除了3款傳統口味失蹤，還少了「一棟」曲奇，一盒只有19棟；而正版「藍罐曲奇」是有20棟。

售價方面，疑似假的「藍罐曲奇」售價$118，而大型超市零售店所售的正版「藍罐曲奇」目前售價約為$115至$120。換言之，即使是疑似假貨「藍罐曲奇」也並非特別便宜，與大型超市零售店相若，難讓人起疑心。

網民籲報海關

帖文引起不少網民討論，大家都建議事主要向海關檢舉，不能姑息奸商。但事主就表示，由於沒有單據，所以沒有向海關舉報：

冇單冇得報，唯有去（社交媒體）大群組，通知大家。

對此，網民留言提醒事主，就算沒有單據亦能向海關舉報，「無單都可以報架，上網填form，加埋相就得。」另有網民建議，可以向藍罐香港代理舉報。

同場加映：消委會7款安全曲奇餅

消委會曾測試市面上58款曲奇及甜酥餅，發現有近9成樣本（51款）含基因致癌物；35款樣本檢出污染物氯丙二醇。有實驗證實，動物長期攝入過量的氯丙二醇，會損害其腎功能和雄性生殖系統。

根據歐洲食品安全局建議，按人體體重計算氯丙二醇的每日容許攝入量，每日容許攝入量為每公斤體重2微克，即一名60公斤的成年人，每日攝取量不應多於120微克，以是次氯丙二醇含量最高的蝴蝶酥樣本計算（每公斤含780微克），進食154克（按樣本分量計，相等於20塊），就會超出建議指標。

至於環氧丙醇，消委會指出該物質多以縮水甘油酯（glycidyl esters，GE）的形式存在於油脂中；GE是油脂經高溫精煉加工而形成，會在胃腸道內被大幅水解並釋放出環氧丙醇。

消委會發現，上述污染物含量較多的樣本，多以起酥油、人造牛油或精煉植物油為油脂配料。至於沒有檢出或檢出微量的樣本，則以牛油作為油脂配料。

在58款樣本中，只有7款曲奇餅通過安全測試，完全不含基因致癌物和污染物。名單如下：

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同場加映：8款相對低脂低糖餅類推薦

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