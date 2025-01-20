渣馬2025｜渣馬推「助小店 撐跑手」計劃　舖面變打卡應援牆派應援頭巾

▲ 數百間渣馬賽道沿途小店參加「助小店 撐跑手」計劃。（大會提供）

年度體壇盛事—渣打香港馬拉松將於2月9日開跑，大會今年推出「助小店 撐跑手」計劃，讓賽道沿途數百間小店，以不同形式參與渣馬，包括化身打卡應援牆、派發限量應援頭巾等。

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在「助小店 撐跑手」計劃下，賽道沿途數百間小店，將以不同形式參與渣馬，當中部份舖面會化身打卡應援牆，其餘就放置宣傳海報。2月7日起，參與小店更會向顧客派發限量應援頭巾，賽事日則組成打氣小隊，為跑手加油，炒熱氣氛。

中國香港田徑總會主席關祺，及渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀，早前聯同一眾渣打管理層，光顧參與計劃的小店，並與店主交流。

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推動「馬拉松經濟」

他們先到位於天后的「華姐清湯腩」品嚐牛腩麵，了解渣馬為本地小店所帶來的經濟效益。其後轉往港式居酒屋「酒虎詩龍」參觀，並與店主一起於「打卡應援牆」前合照留念。最後則到訪大坑「源品車仔麵茶餐廳」。

關祺指，「助小店 撐跑手」計劃是具創意的嘗試，相信旅遊和體育結合，可帶動經濟發展。他又指，渣馬是其中一項最能展現香港獨特城市魅力的體育盛事，會探討如何令沿途小店受惠。

禤惠儀則邀請市民透過計劃為本地小店打氣，利用本港最多人參與的年度體育盛事，帶動人流和吸引旅客，推動「馬拉松經濟」。

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