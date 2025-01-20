  • 20°C
香港時間：2025120日 (一) 17:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

渣馬2025｜渣馬推「助小店 撐跑手」計劃　舖面變打卡應援牆派應援頭巾

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

數百間渣馬賽道沿途小店參加「助小店 撐跑手」計劃。（大會提供）

年度體壇盛事—渣打香港馬拉松將於2月9日開跑，大會今年推出「助小店 撐跑手」計劃，讓賽道沿途數百間小店，以不同形式參與渣馬，包括化身打卡應援牆、派發限量應援頭巾等。

點擊圖片放大
+3
+2

在「助小店 撐跑手」計劃下，賽道沿途數百間小店，將以不同形式參與渣馬，當中部份舖面會化身打卡應援牆，其餘就放置宣傳海報。2月7日起，參與小店更會向顧客派發限量應援頭巾，賽事日則組成打氣小隊，為跑手加油，炒熱氣氛。

中國香港田徑總會主席關祺，及渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀，早前聯同一眾渣打管理層，光顧參與計劃的小店，並與店主交流。

點擊圖片放大
+8
+7

推動「馬拉松經濟」

他們先到位於天后的「華姐清湯腩」品嚐牛腩麵，了解渣馬為本地小店所帶來的經濟效益。其後轉往港式居酒屋「酒虎詩龍」參觀，並與店主一起於「打卡應援牆」前合照留念。最後則到訪大坑「源品車仔麵茶餐廳」。

關祺指，「助小店 撐跑手」計劃是具創意的嘗試，相信旅遊和體育結合，可帶動經濟發展。他又指，渣馬是其中一項最能展現香港獨特城市魅力的體育盛事，會探討如何令沿途小店受惠。

禤惠儀則邀請市民透過計劃為本地小店打氣，利用本港最多人參與的年度體育盛事，帶動人流和吸引旅客，推動「馬拉松經濟」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
10:17 2024/01/21
【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
10:24 2024/01/21
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
10:45 2024/01/21
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
【渣馬2024】周潤發轉戰半馬　2小時26分08秒衝綫
11:31 2024/01/21
【渣馬2024】周潤發轉戰半馬　2小時26分08秒衝綫
【渣馬2024】肯尼亞及埃塞俄比亞跑手膺全馬男女子冠軍　黄尹雋姚潔貞本地最快
12:08 2024/01/21
【渣馬2024】肯尼亞及埃塞俄比亞跑手膺全馬男女子冠軍　黄尹雋姚潔貞本地最快
【渣馬2024】渣馬出席率達91%　446人成「萬金先生小姐」按年增1倍
14:05 2024/01/21
【渣馬2024】渣馬出席率達91%　446人成「萬金先生小姐」按年增1倍
【渣馬2024】政商界名人出戰領袖盃　陳茂波奪「殿堂盃」亞軍
14:09 2024/01/21
【渣馬2024】政商界名人出戰領袖盃　陳茂波奪「殿堂盃」亞軍
【渣馬2024】跑手悉心打扮　蜘蛛俠瑪利奧美少女戰士現身賽道
15:40 2024/01/21
【渣馬2024】跑手悉心打扮　蜘蛛俠瑪利奧美少女戰士現身賽道
渣馬2025｜渣馬將於明年2月9日舉行　下周三起接受公眾報名
16:29 2024/08/12
渣馬2025｜渣馬將於明年2月9日舉行　下周三起接受公眾報名

你可能感興趣

【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
10:17 2024/01/21
【渣馬2024】李家超主持全馬起步禮　指盛事連連掀歡樂氣氛吸引旅客來港
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
10:24 2024/01/21
【渣馬2024】半馬賽事孫曉陽稱王　蔡欣妍封后：沒有甚麼對手
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
10:45 2024/01/21
【渣馬2024】全馬跑手初參賽即成「萬金先生」　形容天氣和暖氣氛熱鬧
餐廳情報 商舖 著數優惠 美食 馬拉松 茶記冰室 餐廳 香港 港式 小店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】