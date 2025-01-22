高才通｜孫玉菡：近兩成來港高才配偶已就業　跨境匯款須配合國家資金出入要求

▲ 勞福局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

【高才通/高才續簽/人才置業】高才通自推出至去年底，共收到約116 000宗申請，當中近92 000宗獲批，超過75 000名高才帶同其家人抵港。續簽方面，勞福局局長孫玉菡表示，首批簽證上個月底起才陸續到期，入境處收到續簽申請及所需文件後，一般需時兩至三個星期完成審批，因此現時已完成審批的續簽申請只有少數。

現時已完成審批的續簽申請只有少數

孫玉菡今日回應議員周小松質詢時，引述勞福局早前進行的跟進調查指，超過一半到港高才已就業，主要從事管理及專業工作，每月就業收入中位數約為50,000元，約四分一高才每月就業收入更達100,000元或以上。另外，有近兩成來港高才的配偶也已經就業，多數從事高技術工作。

留人才方面，政府訂下KPI，在205至207年間，每年不少於50 000名人才成功申請延期簽證。孫玉菡強調，人才與本地就業市場的需求需時磨合，屬正常的互動過程，最終人才是否可獲續簽或選擇留港發展，取決於其自身條件和其他不同因素。強調入境處會嚴格把關，確保只有符合要求的人士才獲續簽。

議員關注有無政策便利內地高才資金來港作置業、創業用途。孫玉菡指，調查顯示，大部分高才來港都是都是租樓，少部分在港置業，理解部分高才安頓後想在港買樓，但資金在內地，但資金如何流動，要配合國家關於資金出入的要求，強調這不是特區政府單方面可處理事宜。

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