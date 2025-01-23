工業意外｜罰則提高意外未減　孫玉菡：要多管齊下、久久為功

▲ 啟德新急症醫院地盤早前發生塌大型棚架意外，致11名工人受傷。（資料圖片）

立法會今日通過「加強規管建造工程安全」議員議案，會上多位議員關注罰則提高後，因工業意外而導致死亡個案，看不到明顯的轉變。勞福局局長孫玉菡強調，提高罰則又必要性，但明白只靠「罰」並不足夠，要多管齊下。

孫玉菡總結發言時指出，不可說因提高罰則看不到明顯改善，因而否定它，強調提高罰則，是希望讓違反安全作業的人士知道他會面對嚴厲的懲罰。孫又說，多年的經驗顯示，要處理好職安健的工作要多管齊下，而且可能要久久為功。

▲ 啟德新急症醫院地盤早前發生塌大型棚架意外，致11名工人受傷。（資料圖片）

孫又認同議員稱要加強職安健的意識，強調生命是最重要的，希望打造一個安全文化、一些好的習慣，

有時候看到不妥當的地方，就說「老闆我不做了，付錢我都不做了」。如果大家有這個習慣的話、不介意多說一句的話，希望可以多救幾條性命。

提出議員議案的立法會議員張欣宇說，香港每年公私營工程總量大約是2500億，但建造業每年大約發生20宗死亡意外。「也就是說，平均每150億工程，就會有一位工人失去生命。」張希望政府改革建造工程的規管制度，包括推動業界建立與時並進的專業安全監管制度、明確各持分者的權責關係及強化安全意識。

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