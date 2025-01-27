Sick問識答｜抗生素不能醫流感傷風　醫生拆解抗藥性症狀+服藥方法

不少人生病，為了想加快痊癒都曾經問過醫生可否處方抗生素，加速身體復原和殺菌。事實上，抗生素並非特效藥，對於流感或傷風不但無效，濫用抗生素甚至會造成抗藥性。本港家庭醫生林永和再三提醒大眾，患流感亂食抗生素不但對紓緩病情無效，甚至會「殺錯」體內好菌，大大削減自身免疫力。

迷思1：小病初起可以不看醫生，自己吃藥嗎？

不少人感冒初起未必會即時看醫生，反而會先自行服藥，視乎病情再決定會否看醫生。但這個服藥習慣，其實暗藏危機。家庭醫生林永和醫生再三提醒，平日家中習慣囤積吃剩的傷風咳、感冒藥，坊間俗稱用來「看門口」的平安藥，要謹慎留意囤積的藥品有否過期。

迷思2：抗生素能醫治百病？

除了一般感冒藥外，抗生素或其他特效藥並不建議囤積。林永和醫生解釋，一般市民對於使用抗生素或有誤解，誤會以為抗生素等同於「萬能藥」。事實上，抗生素只能夠用於細菌感染的疾病，一般傷風感冒或流感患者，服用抗生素並不會有幫助病情之用。

他續指，一般醫生處方抗生素需要先行診斷病源是都由細菌誘發。若濫用抗生素，不但對當下病情無幫助，甚至會出現後遺症，譬如導致腸道菌群和免疫系統紊亂，繼而降低自身免疫力，誘發其他細菌感染，如念珠菌、陰道炎、尿道炎等。

據世界衛生組織（WHO）去年公佈，指全球正面臨抗藥性細菌問題，若干年後有可能會造成「有病無藥醫治」的嚴峻局面。林永和醫生強調，據統計現今全球多了20倍的人無故服食抗生素，正是導致超級細菌出現的最大成因。各地醫生無不擔心若到時有超級細菌出現，而人類手上無有效的抗生素時，恐怕要自食其果。

迷思3：服用抗生素要完成整個療程？

服用抗生素務必遵從醫囑，一旦開始療程不可以自行停藥。林永和醫生表示，明白市民或家長會擔心長期食用抗生素會有副作用，有些病人或會在開始療程後2、3天稍微見效，便認為病情大幅好轉欲停藥。他重申，抗生素需要完整地吃完一個療程，期間症狀減輕只代表細菌正逐步減少，但仍未完全康復。若病人突然停藥有可能會導致1-2%細菌殘留，然而當大病初癒，抵抗力再下降時，殘留的細菌將有機可乘，甚至可以以幾何級數在體內繁殖。隨後相隔兩個星期，病人又會出現同樣病徵，此時有可能是細菌「死灰復燃」。

我們要善用抗生素，長遠來說才是人類健康的保障。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新