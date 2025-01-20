啟德冧棚架丨61歲地盤女工「花姐」命危　含辛茹苦湊大3女兒成人　新年天倫旅行慘無限延期

【啟德醫院/冧棚架/花姐】啟德新急症醫院地盤於上周一（13日）發生塌大型棚架意外致11人傷，其中一名61歲姓趙女工「花姐」至今仍然留醫深切治療部。「花姐」二女兒今日(20日)首開腔接受TOPick獨家訪問交代母親病情與當日出事情況。

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啟德醫院冧棚架當日

事發於本月13日下午4時許，據了解，於啟德承昌道興建中的新急症醫院地盤內，61歲的「花姐」當時疑正在半空中的棚架上為新大樓的玻璃幕牆進行清除膠紙的工作。因此當一幅約20米高、60米闊的棚架倒塌時，「花姐」即走避不及，不但從高空墮下，更被棚架壓倒，致身體多處地方嚴重受傷。

「花姐」手術後仍未脫危險期

意外後，「花姐」二女兒接受TOPick訪問時哽咽表示，母親身體多處骨折及有骨碎，更一度因為眼壓問題，令右眼無法張開失去視力，儘管現在已完成手術，但成效仍然有待觀察。

頭顱、頸部、脊椎都傷得好重，媽咪呢家仍然半昏迷，身上仍然插了許多維生儀器，目前醫生仍未同我們家人說，何時才能離開ICU?.....我地好擔心，但目前無什麼可以做到....

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新年出國之旅成泡影

二女兒又指，目前整個家庭均陷入一片愁雲慘霧的狀況，患有血壓高的62歲老年父親不但要停工，衣不解帶去醫院探望母親；最年幼的妹妹亦因母親的出事，而傷心過度需入院求醫。二女兒又唏噓表示今個農曆新年，「花姐」本來已買了飛機票，準備離開香港，探望已在外國定居的大家姐及自己，豈料天意弄人，最終母親卻於新年前夕遭遇巨劫，令新年出國之旅無限期擱置。而本來居於外國的大家姐及二女兒 亦在意外發生的翌日立即坐飛機回港，希望可以為母親加油及減輕父親的照顧壓力。

好媽媽辛勤大輩子湊大3女兒

育有三名女兒的「花姐」是一名非常勤力的好媽媽，儘管已屆61歲，女兒亦已長大成人，但一直不肯言退，已經於地盤擔任女工多年。二女兒指每一次勸母親退休時，「花姐」總會以「再做多一陣先」來敷衍過去:

我知道其實佢係因為想擔心女兒們將來有不時之需，至會唔想退休，想為她們及孫仔儲多一個錢，多一個錢....一個咁好既母親，我都唔明白點解會係佢?

二女兒目前亦非常擔憂「花姐」未來的復康安排，她指由於父親年紀已經老邁，最年幼的妹妹本身身體亦多病痛，未來復康所需的金額仍是是未知之數，仍不知自己是否有能力承擔，每想到未來每一個「未知」，她與家人們便無法入睡，只能「見步行步」。不過，二女兒亦十分感謝意外後，工業傷亡權益會人員一直在旁協助她們跟進事件:

事發第一日，我同家姐仍然在外國，我年老父親接到母親出事的電話時，是嚇得不知所措，幸好有工業傷亡權益會從旁協助。

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建築商事後回應

二女兒指意外後，「花姐」地盤所屬的建築商人員只在第6日才出現慰問，不過對於意外情況及需承擔的責任卻一直未有正面回應。

其實我母親點樣出事....我都係從她的工友們口中大概了解一二，實際情況我亦不知，我們都不明點解棚架會冧? 出事前有沒有人去檢查過棚架是否安全?點解我母親一個地盤散工會突然被指派去一些危險工作崗位? ...這些意外，真是一次亦嫌多.....我真是希望建築商好好注意地盤安全，亦希望政府可以注意事件。

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