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失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成

【慢性發炎/失智症/老人癡呆/失智風險/抗炎飲食】所謂「病從口入」，不少疾病都被證實與飲食習慣有一定的關聯，有研究就指出，頻繁攝取5類食物可引起身體慢性發炎，長期持續更會令失智風險增加超過8成。

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據《光明網》報道，一項於2024年12月發表在《阿茲海默症與癡呆症》雜誌（Alzheimer's & Dementia®: The Journal of the Alzheimer's Association ）的研究揭示了飲食與老人癡呆風險之間的關係。

失智風險｜常吃促炎食物　失智風險可提高逾8成

該項研究針對1487名平均年齡69（±6）歲的受試者，研究團隊透過問卷記錄他們的飲食，並持續追蹤長達22.3年，結果發現頻繁食用促炎食物會明顯提高老人癡呆症的發病風險。研究結果顯示，與膳食炎症指數（DII）得分最低的人士相比，得分最高的人士罹患癡呆症及阿茲海默症的風險分別上升了84%和88%。在研究進行期間，一共有246名受試者被診斷出患上癡呆症，其中有187人確診為阿茲海默症。

到底甚麼是促炎食物？報道就指出，根據膳食發炎指數的評分標準，以下5類食物都屬於促炎食物，頻繁攝取除了會引起慢性發炎、提高老人癡呆症風險外，亦與肥胖、二型糖尿病及心血管疾等多種慢性疾病有關。

5類促炎食物

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1. 過量紅肉

紅肉包括豬肉、牛肉、羊肉等，攝取過多紅肉會促進身體炎症反應的發生，也會增加患上二型糖尿病、大腸癌及肥胖的風險。

2. 加工肉類

加工肉類包括煙燻肉、臘腸、火腿、煙肉等，在加工生產的過程中會產生大量有害物質。過量食用加工肉會提高人體的氧化壓力水平，繼而產生發炎反應。

3. 高糖食物

高糖食物的例子包括精細的主食以及含糖量較高的飲料、麵包、蛋糕等，可擾亂腸道菌群環境，誘發慢性發炎。

4. 含反式脂肪食物

經常攝取含有反式脂肪酸的食物也會促進發炎的發生，這類食物的例子包括含有起酥油的麵包、含有植脂末的奶茶、含有代可可脂的巧克力，以及含有人造奶油的蛋糕等。

5. 油炸食物

有研究發現，當油炸食物的攝取量減少，人體內的發炎標記也會同步減少。許多油炸食物都需要反覆煎炸過油，因此含有大量飽和脂肪酸。此外，高溫油炸的過程也會產生反式脂肪酸。

失智風險｜5類抗炎飲食

那麼，平日應該吃甚麼才能夠避免引起身體慢性發炎？中國抗癌協會腫瘤營養專業委員會等多個學會於2023年聯合發布了《抗炎飲食預防腫瘤的專家共識》，列出以下5種可以在生活中多攝取的抗炎飲食。

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1. 全穀類食物

糙米、燕麥、蕎麥、黑米、粟米、大麥、薏米等全穀類食物具有抗發炎效應，同時有利於維持穩定的血糖水平。

2. 油脂

三文魚、金槍魚等魚類，核桃、杏仁等堅果，以及橄欖油、菜籽油等都富含不飽和脂肪，有利於身體形成抗炎的內環境。

3. 優質蛋白質

平日可以多攝取魚類、家禽、雞蛋、少量瘦肉、低脂乳製品、大豆食品及堅果等優質蛋白質，儘量少食用加工肉類。

4. 蔬菜及水果

水果和蔬菜中含有豐富的維他命和礦物質，具有較好的抗發炎活性。蔬果中的β-胡蘿蔔素、維他命A、B6、C、D、E以及鋅、鎂的膳食發炎指數較低，因此平日多攝取可降低身體的炎症標記物，對身體代謝產生正面影響。

5. 茶類

綠茶及紅茶具有抗發炎生物活性，可依據個人健康狀況和習慣適量飲用。綠茶及紅茶中可分離出沒食子、兒茶酸、黃酮及多酚等成分，對多種腫瘤都有明確的預防效果；而茶多酚作為茶葉中的天然多酚植物化學物質，已被證實有效預防大腸直腸癌，它能夠阻斷致癌物質亞硝酸胺在人體內合成，同時也能抑制癌細胞的發展和突變。

資料來源：光明網、《阿茲海默症與癡呆症》雜誌、央視節目《生活圈》、《抗炎飲食預防腫瘤的專家共識

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