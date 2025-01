失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單

▲ 長期吃5類食物釀慢性發炎 研究揭失智風險增逾8成

【慢性發炎/失智症/老人癡呆/失智風險/抗炎飲食】所謂「病從口入」,不少疾病都被證實與飲食習慣有一定的關聯,有研究就指出,頻繁攝取5類食物可引起身體慢性發炎,長期持續更會令失智風險增加超過8成。

最新影片:

據《光明網》報道,一項於2024年12月發表在《阿茲海默症與癡呆症》雜誌(Alzheimer's & Dementia®: The Journal of the Alzheimer's Association )的研究揭示了飲食與老人癡呆風險之間的關係。

失智風險|常吃促炎食物 失智風險可提高逾8成

該項研究針對1487名平均年齡69(±6)歲的受試者,研究團隊透過問卷記錄他們的飲食,並持續追蹤長達22.3年,結果發現頻繁食用促炎食物會明顯提高老人癡呆症的發病風險。研究結果顯示,與膳食炎症指數(DII)得分最低的人士相比,得分最高的人士罹患癡呆症及阿茲海默症的風險分別上升了84%和88%。在研究進行期間,一共有246名受試者被診斷出患上癡呆症,其中有187人確診為阿茲海默症。

到底甚麼是促炎食物?報道就指出,根據膳食發炎指數的評分標準,以下5類食物都屬於促炎食物,頻繁攝取除了會引起慢性發炎、提高老人癡呆症風險外,亦與肥胖、二型糖尿病及心血管疾等多種慢性疾病有關。

5類促炎食物

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

1. 過量紅肉

紅肉包括豬肉、牛肉、羊肉等,攝取過多紅肉會促進身體炎症反應的發生,也會增加患上二型糖尿病、大腸癌及肥胖的風險。

2. 加工肉類

加工肉類包括煙燻肉、臘腸、火腿、煙肉等,在加工生產的過程中會產生大量有害物質。過量食用加工肉會提高人體的氧化壓力水平,繼而產生發炎反應。

3. 高糖食物

高糖食物的例子包括精細的主食以及含糖量較高的飲料、麵包、蛋糕等,可擾亂腸道菌群環境,誘發慢性發炎。

4. 含反式脂肪食物

經常攝取含有反式脂肪酸的食物也會促進發炎的發生,這類食物的例子包括含有起酥油的麵包、含有植脂末的奶茶、含有代可可脂的巧克力,以及含有人造奶油的蛋糕等。

5. 油炸食物

有研究發現,當油炸食物的攝取量減少,人體內的發炎標記也會同步減少。許多油炸食物都需要反覆煎炸過油,因此含有大量飽和脂肪酸。此外,高溫油炸的過程也會產生反式脂肪酸。

失智風險|5類抗炎飲食

那麼,平日應該吃甚麼才能夠避免引起身體慢性發炎?中國抗癌協會腫瘤營養專業委員會等多個學會於2023年聯合發布了《抗炎飲食預防腫瘤的專家共識》,列出以下5種可以在生活中多攝取的抗炎飲食。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

1. 全穀類食物

糙米、燕麥、蕎麥、黑米、粟米、大麥、薏米等全穀類食物具有抗發炎效應,同時有利於維持穩定的血糖水平。

2. 油脂

三文魚、金槍魚等魚類,核桃、杏仁等堅果,以及橄欖油、菜籽油等都富含不飽和脂肪,有利於身體形成抗炎的內環境。

3. 優質蛋白質

平日可以多攝取魚類、家禽、雞蛋、少量瘦肉、低脂乳製品、大豆食品及堅果等優質蛋白質,儘量少食用加工肉類。

4. 蔬菜及水果

水果和蔬菜中含有豐富的維他命和礦物質,具有較好的抗發炎活性。蔬果中的β-胡蘿蔔素、維他命A、B6、C、D、E以及鋅、鎂的膳食發炎指數較低,因此平日多攝取可降低身體的炎症標記物,對身體代謝產生正面影響。

5. 茶類

綠茶及紅茶具有抗發炎生物活性,可依據個人健康狀況和習慣適量飲用。綠茶及紅茶中可分離出沒食子、兒茶酸、黃酮及多酚等成分,對多種腫瘤都有明確的預防效果;而茶多酚作為茶葉中的天然多酚植物化學物質,已被證實有效預防大腸直腸癌,它能夠阻斷致癌物質亞硝酸胺在人體內合成,同時也能抑制癌細胞的發展和突變。

資料來源:光明網、《阿茲海默症與癡呆症》雜誌、央視節目《生活圈》、《抗炎飲食預防腫瘤的專家共識》

更多相關內容:

慢性疲勞|瞓極唔夠成日攰? 12症狀自測「免疫衰老」 醫生建議5招抗老化【附6種抗炎食物推薦】

抗炎食物|慢性炎症可引發癌症心臟病 研究揭12種超強抗炎食物1種零食上榜

防癌食物|美國25萬人研究揭2種脂肪有效抗炎防14種癌症 多吃這類魚有助降低膽固醇

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5