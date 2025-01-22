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生命鬥士｜遭父母抛棄自小受欺凌　22歲腦癱跛腳美少女嚴寒下街頭賣髮夾為圓一個心願

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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遭父母抛棄自小受欺凌，22歲腦癱跛腳美少女嚴寒下街頭賣髮夾，為圓一個心願。

【腦癱／殘障／下肢殘疾】河北唐山一名22歲女子「喚平」（化名）因為早產缺氧，導致腦性麻痺（腦癱）、行動不便。近日有網友遇見她在街上販售髮夾，其遭到父母拋棄的經歷曝光，惹一眾網民關注同情這名女子的遭遇。

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正能量｜腦癱女孩街頭賣￥2髮夾

近日小紅書博主「三禎半」在河北唐山的豐南區榮大購物廣場，遇到正在販售髮夾的「喚平」，於是上前詢問，得知她患有腦性麻痺，因此導致下肢殘疾、走路不太方便。

喚平表示，儘管她販售的髮夾相當便宜，每個只要2元（人民幣，下同），但因為現在天氣寒冷，路上的顧客變少，一天賣不了多少、賺不到甚麼錢。

當被問及「賣不了幾個錢，為什麼還要再做這個」時，喚平表示，因先前的公司倒閉，還是必須出來賺錢。再加上她自幼與祖母相依為命，希望能夠多賺點錢，以後帶祖母外出旅遊、見識不同的風景。

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正能量｜自幼遭父母抛棄

喚平表示，自己於2002年在雲南農村出生，因早產缺氧和孕期營養不良，導致她大腦神經受損，4歲仍不能走路，最後確診腦癱。在她6歲時，父母為了生計外出打工，於是喚平和嫲嫲相依為命，隨後被寄養到小姨家，每天只有2元生活費。

她又指，「你爸媽不要你了，因為你是瘸子」，是她聽到最多的話，因此自己很早就學會獨立。9歲時喚平有了一個妹妹，而妹妹是一個健康的小孩，於是父母就將妹妹帶在身邊，喚平則依舊寄養在小姨家。

可能因為難以承受高額的醫療費，幼時父母就告知她這個病無法醫治，因此她被寄養後就再也沒有去過醫院，也沒有接受過治療和康復訓練，繼而錯過了最佳治療時機。

她提到，雖然遭父母抛棄，小時候上學時亦經常被同學欺負，但如今已經長大，喚平覺得「以前的事情就過去吧」，至少現在靠自己也能夠堅強。雖然行動不便，不過喚平認為，自己已算相當幸運，至少對話流暢、雙手也都能工作，在眾多病友當中，她的生理機能已經算是良好。

就是可能他們沒那麼愛我，但我很愛我自己的！

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正能量｜與殘疾和解 積極面對生活

面對自己的殘疾，她表示内心曾經充滿了掙扎與痛苦，不敢直視自己行路的樣子，更害怕別人看自己的眼神。為了接受不完美的自己，她開始用手機記錄下自己走路的樣子，並嘗試與自己對話，「去理解身體的不便並不是我的過錯，殘疾只是生命的另一種呈現」。現在她仍想積極治療，並會努力賺錢為自己治病。

而近日，喚平父母邀請她一起回家過年，也是她第一次坐飛機。她直言，因為以前沒有和父母一起生活過，「比起期待更擔心不知道如何相處」，但她希望這是一個好的開始。

——

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