好去處｜黃金海岸商場新春彩燈會 新春花燈巷子成打卡熱點
撰文： 周美好
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
黃金海岸商場今個農曆新年將舉行「魚躍龍門百福具臻」彩燈會，由即日起至2月16日於商場中庭設有以「百福」牆為主題的新春裝置，匯聚順德聯誼總會胡少渠紀念小學學生及黃金海岸社區人士，以真摯筆觸書寫下百個「福」字，寓意萬象更新百福齊聚。
此外，商場亦已準備好各項豐富賀年活動，由即日至1月28日帶來新春年花限定店及1月25日及26日期間舉辦新春年宵市集，讓大家輕鬆辦年貨；於商場消費滿指定金額更可即場換領吉祥櫻花利是封套。
年初六大吉好日，財神及醒獅隊伍以精彩表演喜慶登場。今年元宵佳節與情人節只相隔兩天，在這雙重浪漫甜蜜的日子，S⁺REWARDS會員於2月12日至14日期間，於黃金海岸商場餐廳消費滿指定金額即可獲雙倍獎賞點數。於2月14日晚上指定時段更為餐廳顧客派發玫瑰花，為情人節增添愛意。
活動詳情
黃金海岸商場呈獻「魚躍龍門百福具臻」新年裝置
日期：即日至2月16日
地點：黃金海岸商場中庭
新春年花限定店及新春年宵市集
日期：新春年花限定店由即日至1月28日（年廿九）；新春年宵市集：1月25至26日（年廿六至廿七）
時間：新春年花限定店：早上10時至晚上8時；新春年宵市集：中午12時至晚上8時
地點：黃金海岸商場中庭
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