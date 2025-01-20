  • 19°C
香港時間：2025120日 (一) 19:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好去處｜黃金海岸商場新春彩燈會　新春花燈巷子成打卡熱點

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

黃金海岸商場特別打造「魚躍龍門百福具臻」新春裝置迎接蛇年。（相片來源：黃金海岸商場）

黃金海岸商場今個農曆新年將舉行「魚躍龍門百福具臻」彩燈會，由即日起至2月16日於商場中庭設有以「百福」牆為主題的新春裝置，匯聚順德聯誼總會胡少渠紀念小學學生及黃金海岸社區人士，以真摯筆觸書寫下百個「福」字，寓意萬象更新百福齊聚。

黃金海岸商場特別打造「魚躍龍門百福具臻」新春裝置迎接蛇年。（相片來源：黃金海岸商場）

此外，商場亦已準備好各項豐富賀年活動，由即日至1月28日帶來新春年花限定店及1月25日及26日期間舉辦新春年宵市集，讓大家輕鬆辦年貨；於商場消費滿指定金額更可即場換領吉祥櫻花利是封套。

點擊圖片放大
+2

年初六大吉好日，財神及醒獅隊伍以精彩表演喜慶登場。今年元宵佳節與情人節只相隔兩天，在這雙重浪漫甜蜜的日子，S⁺REWARDS會員於2月12日至14日期間，於黃金海岸商場餐廳消費滿指定金額即可獲雙倍獎賞點數。於2月14日晚上指定時段更為餐廳顧客派發玫瑰花，為情人節增添愛意。

活動詳情

黃金海岸商場呈獻「魚躍龍門百福具臻」新年裝置

日期：即日至2月16日
地點：黃金海岸商場中庭

新春年花限定店及新春年宵市集

日期：新春年花限定店由即日至1月28日（年廿九）；新春年宵市集：1月25至26日（年廿六至廿七）
時間：新春年花限定店：早上10時至晚上8時；新春年宵市集：中午12時至晚上8時
地點：黃金海岸商場中庭

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新春匯演｜賀歲花車巡遊年初一登場　港隊跳繩代表獻技賀蛇年
今日 12:55
新春匯演｜賀歲花車巡遊年初一登場　港隊跳繩代表獻技賀蛇年
農曆新年｜大埔林村許願節1.29大年初一回歸　即看精選活動及交通攻略
12:28 2025/01/18
農曆新年｜大埔林村許願節1.29大年初一回歸　即看精選活動及交通攻略
藝術展覽｜香港首個法國印象派藝術大師主題展覽　展出52件珍品成馬會140週年慶祝活動
19:16 2025/01/17
藝術展覽｜香港首個法國印象派藝術大師主題展覽　展出52件珍品成馬會140週年慶祝活動

你可能感興趣

新春匯演｜賀歲花車巡遊年初一登場　港隊跳繩代表獻技賀蛇年
今日 12:55
新春匯演｜賀歲花車巡遊年初一登場　港隊跳繩代表獻技賀蛇年
農曆新年｜大埔林村許願節1.29大年初一回歸　即看精選活動及交通攻略
12:28 2025/01/18
農曆新年｜大埔林村許願節1.29大年初一回歸　即看精選活動及交通攻略
藝術展覽｜香港首個法國印象派藝術大師主題展覽　展出52件珍品成馬會140週年慶祝活動
19:16 2025/01/17
藝術展覽｜香港首個法國印象派藝術大師主題展覽　展出52件珍品成馬會140週年慶祝活動
好去處 文娛藝術 商場活動 年宵 黃金海岸商場 Gold Coast Piazza 商場 表演 市集 農曆新年

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多