熱心司機｜執紙皮老伯疑中風倒馬路無人理　司機途經搭救呼籲市民守望相助

▲ 執紙皮老伯疑中風倒馬路無人理，司機途經搭救呼籲市民守望相助：唔好擔心係唔係碰瓦事件。

在外見到有人倒地須及時搭救，你是否會施以援手？

近日，有人在Facebook「慈雲山資訊交流」群組發帖，指其駕車途經慈雲山某路段時，見到1名老伯倒在馬路上，情況危急惟並未有人施以援手，他便及時呼叫救護車到場救援。事後，他呼籲市民遇見類似事件應守望相助，而「唔好擔心係唔係碰瓦事件」。

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熱心司機｜老伯躺倒馬路無人理

事發於1月15日下午近4時，樓主駕駛車輛經過慈雲山某路段，見有老伯躺倒在馬路，「啱啱揸車經過見到伯伯瞓低咗喺馬路冇人理，即刻幫手停車叫白車」，救護員到場救援，表示老伯疑似中風。

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熱心司機｜及時搭救兼買下紙皮

樓主表示，老伯應是「平時惠康執紙皮嘅伯伯，如有山友（街坊）識佢屋企人請幫手通知已帶咗伯伯入院檢查」。他見老伯被送院前仍在擔心自己所執的紙皮，便「塞咗一舊水俾佢當買咗佢車紙皮」，並讓其放心入院醫治。

熱心司機｜呼籲街坊：守望相助

樓主最後還呼籲街坊，「請各位山友發揮香港人守望相助獅子山精神，唔好擔心係唔係碰瓦事件」。據圖片可見，老伯側躺在馬路中間，頭未觸地似在呻吟，手扶著小腿疑似受傷，但幸而人未昏迷。現場有不少途人及車輛，但未有人及時搭救。

▲ 此事引起網民熱議，有人見此自覺慚愧，又稱讚樓主有善心。（取自Facebook「慈雲山資訊交流」群組）

熱心司機｜網民：感動亦慚愧

此事引起網民熱議，有人見此自覺慚愧，又稱讚樓主有善心，「睇完樓主篇嘢真係好感動亦都好慚愧」、「好心有好報，多謝獅子山下有你呢個好人街坊」、「希望佢健康平安，多謝你出錢出力幫忙」、「係，見到人暈低一定幫叫白車」。

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