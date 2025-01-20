防詐騙問卷｜港大生須填防詐騙問卷否則禁入圖書館　內地生揚言「愈威脅我愈不會填」

▲ 港大生須填防詐騙問卷否則禁入圖書館。

【港大 / 防詐騙問卷 / 內地生】港大要求學生在下月10日前填防詐騙問卷，否則將禁止進入圖書館或學習共享空間。不少本地及非本地學生均稱不解詐騙與圖書館有何關聯，形容很奇怪及多餘，亦有內地生直指做法是「形式主義」，揚言決不會填寫「越威脅，我越不會填」；也有學生支持做法，相信有警示作用。

來自內地的文學院研究生包先生稱，暫時電郵及網上學習平台Moodle均沒無收到收到需要填寫問卷的信息，指每天均收到很多電郵，只會隨便瀏覽一下。

他形容學校的做法是「形式主義」，並批評不填問卷就不能進圖書館很不合理，強調「愈威脅，我愈不會填」，「我可以去別的地方學啊，那裡不是有很多桌子，直接坐那裡學就可以了」。他指，自己申請香港電話號碼後，常收到詐騙電話，但「他們老說粵語，我聽不懂就掛了，我也不接」，相信若真有重要事情，對方會透過不同途徑通知，又指自己並無900萬，「騙我900都比較難」。

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防詐騙問卷｜有學生支持學校做法

社科一年級生閻同學指，自己上學期便險些被騙，騙徒致電指其身分證信息洩漏，須到深圳的公安局處理及註銷，由於對方能說出其名字等個人資料，便信以為真，計劃前往深圳，所幸告知室友後被提醒或是詐騙，且其有下載防騙視伏器，回撥騙徒電話時即顯示是詐騙電話，才沒有上當。

她提到，近期遇到較多的詐騙手法除假冒官員，亦包括致電指個人的電話號碼在外地註冊並用作詐騙，提醒大家遇到有關情況先與同學商量。

她支持學校是次做法，認為有警醒作用，更好防止外地生受騙，而禁入圖書館「也挺好」，可以鼓勵大家填寫，但也憂有同學或將有關電郵視為垃圾或無謂的郵件，「錯過就不能進會很著急」，就如其本人也是在記者詢問下，才仔細閱讀該電郵。

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防詐騙問卷｜有學生覺做法不合理

同樣來自內地的研究生朱小姐稱，自己亦無收到相關電郵，但認為沒有必要填，因為內地生接受的防詐騙教育已頗多，又形容禁入圖書館的做法不合理及「難以理喻」，直言進入圖書館及防詐騙並無關聯。

新聞學系2年級生劉先生稱，收到學校電郵，但Moodle暫無東西填，又指學生多不會認真看電郵，若非看到傳媒報導並不知道不填會禁止進入圖書館，認為學校應透過更多途徑通知。他指，理解學校要求填問卷是為提高意識，惟不同意不填就禁止進圖書館：「又唔係圖書館多詐騙犯」。

▲ 港大要求學生填防騙問卷，否則禁入學校圖書館。（梁偉榮攝）

文學院4年級本地生范小姐指，沒收到電郵，但Moodle有通知要填寫問卷，她認為填寫問卷難以解決問題，因被騙的以非本地生為主，他們主要因不熟悉香港環境才被騙，填寫問卷相信無助他們熟悉，又指35條問題太多，「邊個得閒理佢啊？」

本地生鄧小姐就電郵及Moodle均未有通知，她認為學校的措施合理，畢竟真的有學生被騙，騙徒亦以該校學生作目標，但認為上升到不填就禁入圖書館很奇怪及多餘，不解兩者關係，相信也未能促使更多學生填寫，舉例其住宿舍，不一定要在圖書館學習。

她相信，即時有很多防騙教育仍有人被騙，其中一個原因是壓力大，指當人覺得累時就當下的意識，相對難以判斷訊息真假，例如自己也收過假冒入境處的電話，指其電話號碼被用作詐騙，當時狀態很累，很容易便先相信騙徒的話，只是後來「越傾越唔對路」才醒覺被騙，籲大家覺得很累的時候，勿接陌生來電。

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