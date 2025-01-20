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癌症治療｜50歲提早退休突患4期肺癌　莫樹錦勸勉病人：對不完美要服氣

醫健人物

發布時間： 49 分鐘前

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莫樹錦勸勉病人，對不完美的事情要學會服氣。

【莫樹錦／肺癌／癌末／癌症治療】聖誕前夕遇上舊病人，醫生第一句便問：「開心點嗎？」他還是那句：「身體好但心情不好！」

患四期肺癌已踏入第七個年頭，七年中每遇上困難才來尋意見，每次解決問題後，他又擔心新問題會再出現，故此時常活於擔憂中，醫生多次勸他活在當下，他明白卻不服氣。

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年輕時生意成功，五十出頭已退休享受舒適生活，醉心廚藝同時又熱愛打高球，生活無憂時豈不知遇上肺癌，初時一番爭鬥才把病情控制下來，隨後只需一天一顆標靶藥已可正常地生活，身體絕對有條件繼續打高球和鑽研廚藝，惟情緒卻未能回復正常，時常為未知的未來而擔心，更不服氣為何得此惡病。

星雲大師曾教誨：「在高速公路上，大車截小車，你若是不服氣，就會出車禍；海關檢查，警察檢驗，你要服氣，不服氣就會更增加麻煩了。」（見註）面對逆境要迎難而上，理所當然，但當面對不能改變事實，便要服氣，因不服氣便是向自己對着幹，絕對沒有好處。

服氣有別於認輸，服氣是接受現實後再重新找出發點，患上四期肺癌絕對不美滿，但若能正常並開心地活上七年甚至更久，這是另一種成功，甚至是對千萬患癌病人的一種見證和鼓舞。

世上沒有完美人生，要學會對不完美事情服氣，才能快樂地活着。

註：《人間福報》，二○○一年八月三十一日刊。

全文刊於《經濟日報》，原題為「要服氣

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

肺癌 癌症 莫樹錦 生死教育 醫生 健康問題 標靶藥 治療

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