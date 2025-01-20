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海洋公園｜第4隻「港產」川金絲猴上周四誕生　健康良好萌照曝光

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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海洋公園喜迎一隻川金絲猴寶寶。（海洋公園提供）

海洋公園今日（20日）宣布，公園在上周四（16日）晚上9時51分，喜迎一隻川金絲猴寶寶，是母親「樂樂」和父親「其其」在港誕下的第4隻川金絲猴。

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四川奇珍館川金絲猴展區暫停開放

海洋公園指，「樂樂」和川金絲猴寶寶健康良好，但暫未確認寶寶的性別和體重。而為了讓牠們靜養，以及讓動物護理團隊進行產後護理工作，「香港賽馬會四川奇珍館」的川金絲猴展區已暫停開放，該展館亦會實施人流管制。

海洋公園主席龐建貽指，川金絲猴在國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》被列為瀕危物種，海洋公園再次成功繁殖川金絲猴，見證團隊一直致力保護及繁殖，具高保育及教育價值物種的成果。

他又指，連同即將於2月正式與公眾見面的大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」和「細佬」，公園有3隻可愛的國家級動物寶寶等待訪客探訪，希望藉此提醒大眾締造健康生態環境，讓珍稀物種得以延續。

海洋公園於2017、2019及2021年，分別迎來3隻雄性港產川金絲猴「樂奇」、「小花生」和「小黃豆」。牠們現居於成都動物園，參與川金絲猴保育計劃。

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