哈哈哈新年喜戲｜姜皓文印度造型似阿拉丁燈神　宣萱最擔心自己條腰　

【姜皓文 / 宣萱 / 殷寧 /李璨琛】夫妻檔上陣炮製的香港賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》上映在即，監製兼主演的姜皓文（黑哥）攜太太殷寧在馬來西亞展開連日的宣傳工作，宣萱、李璨琛、陳靜（Dada)、林盛斌等演員亦齊齊「出馬」宣傳。

為讓觀眾先睹為快，電影預告亦隨之曝光。片中可見黑哥一人分飾兩角及戲中印度造型打扮十分搶鏡，連黒哥自己也笑說：「今次真係搞到頭都大埋啦！」

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▲ 《哈哈哈新年喜戲》

《哈哈哈新年喜戲》｜姜皓文亮眼造型惹笑

黑哥在宣傳場表示，片中印度造型真的是神來之筆。原本這場印度派對中的造型，最初設計是一把長頭髮加一對大耳環十足阿拉丁燈神一樣。但在造型前竟然給黑哥發現，現場有一個大咕𠱸，原本貪得意將咕𠱸戴上頭，怎料大家看了覺得咕𠱸戴上黑哥的頭上很有喜感，於是索性造就了這個大頭咕𠱸的造型。

黑哥笑說：「這個大頭咕𠱸戴在我頭上，再配上印度服效果真的很搞笑，但拍攝時卻遇上很多的難度，因為咕𠱸頭很大經常跟拍檔宣萱頭像頭。」

黑哥又補充，「導演覺得這個軟腍腍的咕𠱸帶來意想不到的喜感！賀歲片無非都是帶給大家歡樂，既然能帶出這個開心效果，即使拍得頗吃力也無妨。」同場宣萱跟李璨琛、Dada也異口同聲對黑哥這個蘑菇頭造型笑不絕口。

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《哈哈哈新年喜戲》｜宣萱自稱要收緊腰

宣萱也表示自己初嘗印度裝造型感覺很新鮮，但她事前特別跟服裝師再三強調，要將自己的珠如玉潤的腰脂收起，以免影響觀感。

她不好意思的笑說：「這個印度服讓我最擔心的就是收緊自己條腰，因為在馬來西亞太多美食，自己不知不覺間吃胖了；所以特別鄭重跟服裝師研究，好好把我的肥腰收起來，最後OK啦！過得自己見得人。」

▲ 《哈哈哈新年喜戲》

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