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醫療科技｜科大成功研發全球最小手術機械人　可擴大支氣管及輸卵管等器官應用範圍

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

新醫療用機械人較目前體積少6成。(香港科技大學提供)

科大工學院成功研發出一款全球最小的多功能手術機械人，體積較現有同類型機械人小60%，集拍攝及精準導航能力，可協助醫療人員在人體內取樣、傳送藥物及進行激光熱療手術，其障礙物檢測距離表現更有十倍提升，有助將微創手術應用於人體內支氣管末端、輸卵管等微小腔道分支，擴大其應用範圍。

這款微型醫療手術機械人的直徑僅為0.95毫米，較現有的機械人小60%，突破了現有技術限制的「不可能三角」，使機械人能集三大功能於一身。它具備高清拍攝功能，有助延伸障礙物檢測距離至約9.4毫米，與理論極限相比，這是十倍提升。其移動精確度亦提升至小於30微米，達至更細小、更靈巧，並能大幅擴展其成像區域，超越中心傳像束的固有成像比例約25倍。

機械人主要由四部分組成，包括光纖組成的光學拍攝系统、空心骨架、功能化皮膚以及水凝膠等。團隊已將機械人用於肺部支氣管模型及離體豬肺內進行測試，證實機械人能在受限環境中保持優秀的介入導航能力，並拍攝清晰的掃描成像，同時能在困難部位實踐多種治療功能。

微型機械人具有多項優點，能進入狹窄腔道，並有助於病人迅速康復，感染風險亦較低。科大表示，現有的微型機械人已應用在各種疾病的診療中，例如在心臟手術中協助置入冠狀動脈支架，在胃潰瘍和十二指腸潰瘍手術中進行腹腔鏡切除治療等。

科大博士後研究員、論文的第一作者張鐵山表示，團隊將從機械人的設計與控制入手，下一階段的研究重點是確保它在手術中的安全性和可靠性，期望將來進行臨床試驗。

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