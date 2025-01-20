笑看人生｜李龍基人生陷低谷汲取教訓　決7月迎娶女友王青霞：盼平淡是福

▲ 李龍基下月於文化中心開騷，寓意笑看人生。（攝：曾耀輝）

藝人李龍基在2024年，因其女友王青霞涉使用虛假文書的風波，成為了新聞人物，入行40多年的李龍基坦言，人生跌入了低谷。

李龍基將於下月舉行《笑看人生演唱會》，他說希望象徵一個全新開始，以後能夠保持樂觀心態迎接人生。

他形容去年經歷了低潮，但亦更為看透了世情。「我70多歲人，未試過遇著如此大的問題，以前做生意失敗也沒有如此嚴重，有段時間真的好灰，當中有好有壞，現在覺得已過去會勇敢面對，如演唱會名稱，可以笑看人生。」他透露會多唱耳熟能詳的金曲，讓年紀相若的觀眾都會有所共鳴。

▲ 他坦承跟女友Chris以前較為高調。

向女友派定心丸

回顧去年跟女友Chris捲入的風波，李龍基自言備受衝擊，也承受著不同的壓力。「這個人生低谷來自各方面，由那件事到媒體的報導都有，亦看到了很多人性的好與壞，有些人好像把我看成了仇人，不斷攻擊我，也有些報導是『生安白造』，為了流量，把我的人設寫到好低，例如話我大牌、態度不好，入行幾十年，從沒有人咁講我，如果我是這樣的人，一早便被人發現，幸好同時都有不少人為我平反、支持我。」

至於圍繞他和女友的報導，更讓李龍基感到困擾。「初初看到報導，我都會好心痛，譬如寫我現在好多引誘，會移情別戀，Chris看到都會很擔心，有幾次都睇到喊，我就跟她講，現在是一個考驗，你要對（未來）老公有信心。」

▲ 自女友入獄後，李龍基坦言十分感觸，更經常落哭。（攝：曾耀輝）

據報導，被裁定5項罪成而入獄的Chris，今年7月將會獲釋，李龍基亦一早揚言，待女友出獄，便會即時結婚。曾歷兩次婚姻失敗的他，自言沒對結婚留有陰影。「當初我和Chris未有結婚，因她覺得沒有所謂，現在她明白，若有名份好多事不同，譬如今次她入獄，如我是丈夫，便可一周探訪4次，現在只能一周探兩次，所以之後我一定會給她一個名份，很多事情便能名正言順。」

否認只顧風花雪月

李龍基對感情十分看重，是次女友捲入官非，自然令他甚為感觸，早前他就在社交平台分享在家自彈自唱《雪中情》，憑歌表達情意。

李龍基解釋：「這幾個月，有時我都要出去應酬，但每當想到她在監裡孤孤單單，便好心嗡。以前我和她去過美國、加拿大、北京都睇過雪景，試過清唱《雪中情》結她聽，因我好喜歡這首歌，歌詞很有意思，那晚在家一時感觸，便拍下唱這首歌的畫面，想告訴她不用擔心，我是很堅定的。」

▲ 他指應朋友之約去葉子楣生日晚宴，想不到被報導成只顧風花雪月。

李龍基提起去年曾經應約去朋友飯局，後來合照被媒體報導，就指其只顧風花雪月，他為此解說：「女友入獄後，我真的不想出街，但有很多人都約我去散心，那日早上探完監，之後有朋友叫我去飯局，那我都推辭不了，去到才知是為葉子楣慶生，大合照時，我都要抑壓住傷感，到被媒體轉載了，外間對我的觀感就可能不好。現在看化了，大家看到的只是冰山一角，單憑一張相又哪知許多真相呢？」

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工作少許受影響

李龍基另一個感恩的事，是這次事件未有對其歌唱事業有太多影響。「當然少少影響會有，例如本來談好的一些政府宣傳工作，事件發生後都被取消了；然而其他商業演出還好，有一間酒樓在女友事件前已落實，對方之後都說照做吧，當宣傳廣告一出街，訂枱即刻爆滿。可能我在這行40多年，予人印象不算差，唱歌都OK，故有一定觀眾會支持我，反而有些以前想寫衰我的媒體，現在都沒再寫了，所以都是讓我感到欣慰的。」

▲ 演唱會其中一位嘉賓是吳麗珠（左），另外也會邀來後輩顏米羔合作。（攝：曾耀輝）

問他和女友在今次事件中，有沒有得到甚麼教訓，李龍基不諱言：「我們學到了更加珍惜對方，以前她可能會高調少少，我自己也多少受她影響，現在我們都改變了態度，領略到高調不代表幸福，更感受平淡是福。」

他說日後會跟女友在內地定居，但自己仍以香港為工作基地，結婚之後，也會考慮申請她來港長期居留，並期望蛇年會更更好。「我都有少少迷信，近日看到好多新聞都不開心，故今年一定會去黃大仙還神，祈願世界和平。」

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