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過年習俗｜香港vs內地過年習俗大不同　團年飯/利是金額/假期/活動

社會

撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

香港vs內地過年習俗大不同，年夜飯、利是金額、假期、活動。

【農曆新年 / 文化差異 / 傳統習俗】香港和廣東有部分相似的文化背景，也有不少各自特點，在過年習俗上亦是如此。

年關將至，1名曾在港生活的廣東人在小紅書上傳影片，細數兩地過年的異同點，包括春節期間飲食、活動、利是金額、假期等，該飲片引起網民熱議，驚訝發現家中有幾樣食品竟出奇一致。

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過年習俗｜過年飲食

樓主介紹稱，香港的團年飯則較偏好盤菜，將所有的山珍海味合多為一，「雞、鴨、鵝、海參、鮑魚、生蠔，再用冬菇、蠔豉、芋頭墊底」。樓主解釋道，雖然廣東人也喜歡吃盤菜，但不會選擇將其作為團年飯的菜品。

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廣東人的團年飯講求「意頭菜」，「所謂無雞不成宴、年年有餘、蝦蝦大笑」，餐桌上會擺上9至10道意頭菜；而外省則有不少地方團年飯「必不可少的則是自己包水餃」。

講到過年的零食，樓主直言，「有幾樣東西真的支配了粵港澳人的童年」，包括元朗蛋捲、丹麥曲奇及瑞士糖。

過年習俗｜利是金額

至於利是金額，樓主介紹稱，廣東人的利是通常是5元或10元（人民幣），「親生的最多200元（人民幣）」；而香港的利是金額則是100元起。她提到，在外省尤其是東北及江浙滬地區，常能見到長輩派給晚輩的利是金額上千元甚至上萬，不過這僅限於親人之間，而香港和廣東派利是則是逢人便給。

但也有香港網民評論稱，「香港利是基本10蚊20蚊，100蚊、200蚊係親戚關係先有嘅level」、「我啲香港親戚俾利是基本係20蚊、50蚊左右」。

兩地派利是的金額有差異。（iStock）

過年習俗｜傳統活動

兩地的過年活動亦有所不同，年前港人通常會「行年宵」，而廣東人則會「行花街」；年三十晚，港人會到黃大仙搶頭炷香，廣東人則是在家觀看電視「珠江台」晚會。

大年初一，港人多到尖沙咀看花車巡遊，而廣東人會食齋；年初二，香港人會到車公廟祈福轉運，廣東人則會回娘家；年初三，是香港農曆新年賽馬日，廣東則是「赤口」，通常不會出門活動。

過年習俗｜假期安排

而列舉到年初四是，樓主則表示，兩地新年假期安排差異較大，內地新年假期由年三十開始，直至年初七才結束甚至更長；相反，香港只有三天公眾假期，從年初一到年初三。

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