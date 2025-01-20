賽馬博彩｜馬會建議放寬同步聯播海外賽事上限　增至26/27馬季55場

▲ 馬會向政府建議，增加每個馬季的同步聯播賽事及同步聯播日上限。（資料圖片）

馬會向政府建議，增加每個馬季的同步聯播賽事及同步聯播日上限，料未來4季可帶來約172.8億元投注額，及18.2億元博彩稅。博彩及獎券事務委員會今日（20日）邀請公眾人士提交意見書，截止日期為2月21日。

據博獎會文件，馬會建議自2025/26馬季起，把每個馬季的同步聯播賽事上限，由25場增至40場；自2026/27馬季起，再由40場增至55場。同時建議自2025/26馬季起，把每個馬季的同步聯播日上限，由37日增至53日；自2026/27馬季起，再由53日增至70日。

馬會估計，是次建議將在2025/26至2028/29馬季，帶來共約172.8億元投注額，博彩稅增約18.2億元

2021年及2024年增加播放 非法賭博網流量跌

馬會表示，本港賽馬愛好者對頂尖非本地賽事的興趣愈來愈濃厚，尤其是全球百大一級賽。惟若同步聯播配額不足，缺乏合法投注選擇，他們或轉向非法渠道。

馬會續指，自2021年夏季，新增14個同步聯播日，非法賭博網站在夏季的流量，較2021年前累計減約41%。馬會於2021至2023年的同步聯播投注額則增12.3%，並在2023年錄逾3.8億元額外博彩稅收益。

而自去年1月起，每季同步聯播賽事配額由10場增至25場、每個同步聯播日的非本地賽事配額由9場增至12場，非法賭博網站平均流量減12%，並在2023/24馬季帶來約13億元投注額，及約1.32億元博彩稅收益。

馬會認為有關措施具成效，使非法賭博網站流量下降、合法投注額上升，相信是次建議可進一步把博彩需求，從非法市場引導致合法渠道。

馬會又指，於2023/24馬季參與同步聯播的投注人，約8成為40歲或以上，少於1%年介18至21歲，加上已實施全面及嚴格的有節制博彩措施，參與賽馬博彩的投注人亦需對賽馬具一定程度知識，相信增加同步聯播賽事及同步聯播日上限，不會導致本港參與博彩的人數大增。

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