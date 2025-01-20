名校校慶︱聖若瑟書院150周年校慶　《毒舌》導演難忘恩師鼓勵閱讀寫作10字寄語師弟

▲ 《毒舌大狀》導演吳煒倫返聖若瑟書院出席校慶。

【聖若瑟書院/聖若瑟書院150周年校慶/毒舌大狀】傳統名校聖若瑟書院創校150周年，上周五(17日)150周年啟動禮圓滿舉行，標誌著書院展開今年一連串慶祝活動，當日逾400名舊生、老師回校聚首一堂，當中包括1966年畢業的老校友及《毒舌大狀》導演吳煒倫等。

《毒舌大狀》是香港電影史上首部破億票房的港產片，創下約1.15億港元票房，畢業於聖若瑟小學及聖若瑟書院的導演吳煒倫這天回母校慶祝150周年校慶，他憶述於1993年中五畢業後，原校升讀中六及中七，加上小學6年，在St.Jo渡過了13年的時光，是不折不扣的St.Jo仔！

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他提到St.Jo對他人生最大的影響就是令他愛上閱讀，

我媽咪好喜歡看書，令到我都經常在學校捧住本書，小學老師推介很多書給我，形成喜愛閱讀的習慣，對我往後做創作影響很大。

聖若瑟150︱恩師鼓勵閱讀寫作

吳煒倫中學畢業後，入讀香港演藝學院電影電視學院主修導演，並考獲學士學位，同時他都是一名編劇，其編寫的《綫人》為他帶來首個香港電影金像獎最佳編劇提名，及後首度執導的《毒舌大狀》獲金像獎最佳導演提名，創下約1.15億港元票房紀錄，他表示在中學階段是老師鼓勵他多寫作，他最愛就是中文科和作文堂，奠下了成為編劇的基礎。

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St.Jo有不少舊生畢業後都加入演藝界，如林海峰、方力申、許廷鏗等，吳煒倫表示《毒舌大狀》中其中一位配樂張戩仁都是同校出身，St.Jo仔出名文武雙全，問到導演有什麼課外活動，他說：「最初都有打籃球，但迷上看電影後，就脫離所有課外活動去看電影。」雖然畢業多年，吳煒倫原來不時會回到母校開Talk分享職業規劃，他寄語師弟:

醒定啲！面對最大敵人係AI，不過先唔好當佢係敵人，先當佢係朋友，睇吓大家點合作。

聖若瑟150︱1966年畢業校友憶讀書點滴

另外，一位1966年畢業的謝先生，已經畢業近60年，年邁的他頭腦仍然精靈，提起讀書往事滔滔不絕。他透露自己入讀聖若瑟是因為「家族傳統」:「三代人都是舊生，包括阿爺及爸爸。」

▲ 1966年畢業的謝先生。越玲瓏攝

60年代香港教育有體罰，他憶起去面試時，神父背後有一條藤條，不過從來都沒有在他身上用過，他自認是頑皮學生，做錯事老師會將他交給神父「處理」，但神父從來都沒有責罵，而是拿一盒朱古力出來叫他選一粒:「神父就是循循善誘，非常有愛心。」他指校歌的校訓至今銘記在心，「又要勤力又要有善心，追求社會真理不遺餘力。」他畢業後到了美國加州大學升學，在當地留了8年，回港接手家族生意。

而在啟動禮上，教育局副局長施俊輝博士及聖若瑟書院校監陳國強修士共同主持了紀念牌揭幕儀式，象徵著書院的歷史與未來交織一起、生生不息。隨後，他們開啟20年前，即2005年埋下的時間囊，並將新一批具有紀念價值的物品置放其中，這不僅是對過去的緬懷，更是對未來的期許。

聖若瑟150︱校長:心中充滿無比自豪與感激

聖若瑟書院校長郭迪民致歡迎辭時表示，「學校迎來150周年，是史上一個重要里程碑，我心中充滿無比自豪與感激。聖若瑟書院的傳承是建立在前人的辛勤耕耘之上，——那些無私奉獻的修士及教育同仁、支持學校的家長、忠誠的校友，以及最重要的就是我們卓越的學生。正是這種大家庭的共同努力，讓聖若瑟書院在150年的歲月裡，始終保持卓越的成就，對社會人才的培育產生深遠影響。」

▲ 校長郭迪民（右)與校監陳國強修士。越玲瓏攝

教育局副局長施俊輝博士在致辭中道出了對學校未來發展的期許，「在慶祝這一重要里程碑的同時，我們既回顧學校的歷程，也懷著堅定的信念展望未來。校慶主題『信守使命 勇敢前行』完美體現了聖若瑟書院的核心價值，這些價值在當今社會中尤為重要。實際上，在快速變化的世界中，我們比以往任何時候都更需要有堅定價值觀的勇敢領袖。這一現實強調了我們共同的責任，即準備學生迎接挑戰，並賦予他們在逆境中堅守原則的勇氣。面對這一使命，我深信在學校管理層的遠見卓識下，在敬業的教師和家長的支持下，聖若瑟書院將在未來的歲月中不斷攀上新高峰。」

聖若瑟150︱2月23日舉行150周年校慶開放日

為慶祝150周年校慶這個里程碑，聖若瑟書院今年將舉辦一連串的大型活動，其中包括2月23日的150周年校慶開放日，若瑟夫將於校園不同角落佈置攤位和展覽，展示他們的學術成果和非凡創意，同時售賣慶祝創校150周年的獨家紀念品。除此以外，當日主舞台上還有無間斷的活動和表演，讓一眾若瑟夫展現自己的才華與技能。

▲ 傳統名校聖若瑟書院創校150周年。(學校提供)

除了開放日外，校方亦會舉辦150周年紀念電車啟動禮，讓師生及外賓一起見證由若瑟夫精心設計的電車在港島北岸的啟程；第二屆聖若瑟盃國際象棋賽也將於4月舉行，來自世界各地的大師級棋手將會來到聖若瑟切磋棋藝；校方亦將籌辦數學和科學論壇，並邀請在該領域有權威的舊生作主持人，讓同學可以在自己有興趣的範疇內深入學習，拓展視野。

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