  • 18°C
香港時間：2025120日 (一) 21:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慢病計劃｜同一醫療集團近乎壟斷慢病計劃驗眼服務　林哲玄：促摒棄投標制度開放競爭

社會

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

(資料圖片)

開展一年多的「慢性疾病共同治理先導計劃」，今日起透過策略採購，在全港增設超過40個護士診所及專職醫療服務地點，每次診治介乎80元至380元不等，包括於護士診所當中預防及管理糖尿腳等。按政府列出的服務提供者名單，其中新都、聯合以及尚至醫療，均榜上有名，視光師服務當中，7個服務點當中，6個由新都醫療提供服務，近乎壟斷服務。

不得直接向病人推銷其他服務

尚至醫療有提供於護士診所、物理治療師以及營養師服務。該集團副主席及首席醫務總監陸志聰表示，透過招標形式向政府提供服務，需要遵守由政府提供的臨床指引，其中護士診所必須由註冊護士(RN)提供服務，亦不得直接向病人推銷其他服務。他指，服務不太複雜，由於是第一次參與，需要時間累積經驗。他表示，由於政府要求嚴謹，亦需提供商業登記證，相信目前只有醫療集團有能力提供服務。

陸志聰表示，集團支持政府理念，但並非「友情價」提供服務，於投標過程有競爭，以生意角度而言亦希望有盈利。他表示，於財政考慮下，目前均於現有診所提供服務，需要額外增加人手。未來財政允許下，可能會獨立開設一至兩間診所，專門提供政府計劃服務。

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，樂見政府於慢病計劃當中，開展護士診所及專職醫療服務。林哲玄表示，護士可以處理傷口、造口等，不過目前本港市場上服務不多，而物理治療師的需求亦甚為殷切，有不少診所以私人執業形式工作。

不過林哲玄不認同以價低者得的招標方法提供服務，認為策略採購應開放競爭，由市民作出選擇。他認為，只要醫療服務提供者能滿足監管及安全要求，則可以透過合約形式提供服務，才有利行業發展，「唔應該只係得屈臣氏同萬寧揀」。林亦表示，隨着慢病計劃參與人數增加，長遠應考慮設立門檻，讓計劃集中提供予有需要人參與。

增加私營醫療服務選擇

家庭醫生林永和就表示，目前於地區康健中心已有相關服務提供，今次提供的護士診所以及專職醫療服務，只是政府增加私營醫療服務的選擇。他表示，一般糖尿病患者每年均需驗眼及檢查有否糖尿腳一次，至於營養師及物理治療師，則視乎不同病人治療需要。

隨着慢病計劃發展，更多的醫療界別持分者為同一病人進行治療。被問到會否造成「互搶生意」情況。林永和指，相信各持分者會根據公平原則以及明碼實價方式處理。他指，目前地區康健中心提供的護理服務不錯，會交由中心作為「對口單位」以作協調，並轉介病人。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林哲玄 診所 陸志聰 糖尿病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多