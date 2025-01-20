慢病計劃｜同一醫療集團近乎壟斷慢病計劃驗眼服務　林哲玄：促摒棄投標制度開放競爭

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開展一年多的「慢性疾病共同治理先導計劃」，今日起透過策略採購，在全港增設超過40個護士診所及專職醫療服務地點，每次診治介乎80元至380元不等，包括於護士診所當中預防及管理糖尿腳等。按政府列出的服務提供者名單，其中新都、聯合以及尚至醫療，均榜上有名，視光師服務當中，7個服務點當中，6個由新都醫療提供服務，近乎壟斷服務。

不得直接向病人推銷其他服務

尚至醫療有提供於護士診所、物理治療師以及營養師服務。該集團副主席及首席醫務總監陸志聰表示，透過招標形式向政府提供服務，需要遵守由政府提供的臨床指引，其中護士診所必須由註冊護士(RN)提供服務，亦不得直接向病人推銷其他服務。他指，服務不太複雜，由於是第一次參與，需要時間累積經驗。他表示，由於政府要求嚴謹，亦需提供商業登記證，相信目前只有醫療集團有能力提供服務。

陸志聰表示，集團支持政府理念，但並非「友情價」提供服務，於投標過程有競爭，以生意角度而言亦希望有盈利。他表示，於財政考慮下，目前均於現有診所提供服務，需要額外增加人手。未來財政允許下，可能會獨立開設一至兩間診所，專門提供政府計劃服務。

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，樂見政府於慢病計劃當中，開展護士診所及專職醫療服務。林哲玄表示，護士可以處理傷口、造口等，不過目前本港市場上服務不多，而物理治療師的需求亦甚為殷切，有不少診所以私人執業形式工作。

不過林哲玄不認同以價低者得的招標方法提供服務，認為策略採購應開放競爭，由市民作出選擇。他認為，只要醫療服務提供者能滿足監管及安全要求，則可以透過合約形式提供服務，才有利行業發展，「唔應該只係得屈臣氏同萬寧揀」。林亦表示，隨着慢病計劃參與人數增加，長遠應考慮設立門檻，讓計劃集中提供予有需要人參與。

增加私營醫療服務選擇

家庭醫生林永和就表示，目前於地區康健中心已有相關服務提供，今次提供的護士診所以及專職醫療服務，只是政府增加私營醫療服務的選擇。他表示，一般糖尿病患者每年均需驗眼及檢查有否糖尿腳一次，至於營養師及物理治療師，則視乎不同病人治療需要。

隨着慢病計劃發展，更多的醫療界別持分者為同一病人進行治療。被問到會否造成「互搶生意」情況。林永和指，相信各持分者會根據公平原則以及明碼實價方式處理。他指，目前地區康健中心提供的護理服務不錯，會交由中心作為「對口單位」以作協調，並轉介病人。

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