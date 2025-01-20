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食物安全｜食環署近一周巡視逾4500間食物業處所　提出9宗檢控

社會

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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行動中包括檢查食物的存放溫度是否符合規定。（政府新聞處圖片）

農曆新年將至，食物環境衞生署過去一周派員巡視了全港逾4,500間食物業處所，期間就食物的存放、處理和衞生情況作出即時糾正、警告及衞生建議，並提出9宗檢控，行動仍然繼續。

食物安全中心及環境衞生部聯合加強巡視食物業處所，以保障市民在節日期間的食物安全。食環署發言人今日（20日）表示，農曆新年是市民與親友聚餐的高峰期，故署方已加強巡查食物業處所，特別關注食物的存放、處理和衞生情況，確保符合安全標準及相關法例。如發現違反食物安全或衞生規定的情況，食環署會嚴肅跟進。署方亦已加強與業界溝通，提醒業界遵循良好衞生規範，並推廣對食物安全的關注。

發言人指出，巡查範圍涵蓋食物存放和處理的關鍵環節，包括檢查食物的存放溫度是否符合規定，確保冷食保持在攝氏4度或以下，熱食保持在攝氏60度或以上。此外，亦會檢查生熟食物是否分開存放和處理，防止交叉污染，同時確保食物處理人員保持個人衞生，如處理食物前後均須徹底洗手，以減低食物污染的風險。

食環署呼籲食物業界準備食物時須遵循良好衞生規範，並列出7項建議供業界參考：

  • 處理食物前後應徹底洗手，保持雙手和用具清潔，洗手設施亦應提供充足的梘液
  • 分開貯存及處理生和熟的食物，避免交叉污染
  • 徹底煮熟食物至中心溫度達攝氏75度或以上。如非即時食用，應把已煮熟的食物保持在攝氏60度以上
  • 如需冷凍貯存預先煮熟的食物，應在兩小時內把食物由攝氏60度冷卻至攝氏20度，然後放進冷凍櫃內，在其後四小時內把食物由攝氏20度冷卻至攝氏4度
  • 食物處理人員如感到身體不適，應即時通知管理層，並停止工作
  • 如需清理嘔吐物，應戴上手套，並以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗手
  • 定期向食物從業人員提供食物安全、環境及個人衞生的培訓

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