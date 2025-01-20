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甲型流感｜特殊學校女童未打流感針　感染後併發腦病變危殆

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

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衞生署衞生防護中心呼籲市民盡快打流感針（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（20日）接報一宗未有接種流感疫苗的女童感染甲型流感的嚴重個案，她目前仍然留醫，情況危殆。

衞生署衞生防護中心呼籲市民盡快打流感針（資料圖片）

該名居於特殊學校宿舍的14歲女童，由1月8日起發燒和全身乏力，1月10日向私家醫生求醫，1月15日開始口齒不清，1月17日到明愛醫院急症室求醫並入院治療。她在1月19日情況轉差，轉送往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療。女童的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。

女童有長期病患，在潛伏期內沒有外遊。她的學校近日沒有出現爆發情況，她的家居接觸者暫時亦沒有病徵。

衞生署衞生防護中心呼籲市民盡快打流感針（資料圖片）

該女裡本年度並沒有接種流感疫苗。衞生防護中心呼籲仍未接種流感疫苗的人士，立即行動，以減低重症和死亡的風險，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士。發言人指，除了有已知禁忌症外，所有年滿6個月的人士均可接種。

市民可到衞生防護中心網頁，了解更多流感資訊。

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