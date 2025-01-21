  • 17°C
香港時間：2025121日 (二) 20:45

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜港鐵紅磡站「站見」鐵路展免費入場　首次展出退役雙層列車「九廣通」

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

港鐵紅磡站「站見」鐵路展免費入場，首次展出退役雙層列車「九廣通」。

【港鐵/站見鐵路展/九廣通/雙層火車】召喚鐵路迷！港鐵於紅磡站舉辦的「站見」鐵路展，將於1月23日 （周四）重新開放，首次展出退役雙層列車「九廣通」及過百件鐵路珍藏展品，同場還有另外3款懷舊列出，最適合一家大小去打卡，既可讓小朋友了解香港鐵路發展，大人們又可尋找童年回憶！

最新影片推介：

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

免費好去處｜首次展出雙層列車「九廣通」

「九廣通」於1998年起投入服務，往返紅磡、東莞和廣州，為過境旅客提供舒適便捷的旅程，也為內地與香港之間的交流和發展，提供了高效的城際鐵路連接。無論是旅遊、探親或經商，「九廣通」都承載著無數來往香港和內地乘客之間的感情及回憶。

點擊圖片放大
+14
+13

「九廣通」將再次亮相紅磡站內原有的直通車月台。本周四起，市民在「站見」鐵路展，可以登上「九廣通」列車，亦可以近距離欣賞到當年「九廣通」職員制服、配飾等物品，進一步了解城際鐵路的發展進程，感受鐵路文化。

點擊圖片放大
+8
+7

免費好去處｜3款退役列車同場展出 

除了全新展品「九廣通」，展覽現時展出3列退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」 和56號柴油電動機車「杜利華號」，以及過百件鐵路珍藏。「站見」鐵路展由去年4月開放至今，深受市民歡迎，直至去年底已有7萬人次前往參觀，欣賞不同年代的鐵路瑰寶。

點擊圖片放大

港鐵紅磡站「站見」鐵路展

展期：2025年1月23日起至2025年底
開放時間：星期二至日及公眾假期（星期一休館，公眾假期除外）
地點：港鐵紅磡站大堂（近出入口C1）
預約參觀：預約網站】（公眾可預約免費入場參觀）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

西沙GO PARK｜直擊香港全新地標西沙GO PARK　一田首間便利店/室外攀石場/運動主題冒險樂園
21:00 2025/01/16
西沙GO PARK｜直擊香港全新地標西沙GO PARK　一田首間便利店/室外攀石場/運動主題冒險樂園
親子好去處︱知專設計學院推兩大年度展覽中西合壁　42分鐘VR沉浸式探索虛擬體驗
12:33 2025/01/16
親子好去處︱知專設計學院推兩大年度展覽中西合壁　42分鐘VR沉浸式探索虛擬體驗
湛江親子遊｜湛江高鐵遊7大必到景點推介　中國最南南極村/菠蘿的海/法式風情街睇歐式建築
18:00 2025/01/19
湛江親子遊｜湛江高鐵遊7大必到景點推介　中國最南南極村/菠蘿的海/法式風情街睇歐式建築
親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航　6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】
13:30 2025/01/09
親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航　6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】
親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨
12:00 2025/01/11
親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨
【退役列車】紅磡站推「站見」鐵路展　東鐵制服懷舊車票先睹為快
17:59 2024/04/18
【退役列車】紅磡站推「站見」鐵路展　東鐵制服懷舊車票先睹為快
高鐵優惠｜高鐵半價優惠限時開搶　香港西九龍站出發最高折扣$120
18:55 2025/01/16
高鐵優惠｜高鐵半價優惠限時開搶　香港西九龍站出發最高折扣$120

你可能感興趣

西沙GO PARK｜直擊香港全新地標西沙GO PARK　一田首間便利店/室外攀石場/運動主題冒險樂園
21:00 2025/01/16
西沙GO PARK｜直擊香港全新地標西沙GO PARK　一田首間便利店/室外攀石場/運動主題冒險樂園
親子好去處︱知專設計學院推兩大年度展覽中西合壁　42分鐘VR沉浸式探索虛擬體驗
12:33 2025/01/16
親子好去處︱知專設計學院推兩大年度展覽中西合壁　42分鐘VR沉浸式探索虛擬體驗
湛江親子遊｜湛江高鐵遊7大必到景點推介　中國最南南極村/菠蘿的海/法式風情街睇歐式建築
18:00 2025/01/19
湛江親子遊｜湛江高鐵遊7大必到景點推介　中國最南南極村/菠蘿的海/法式風情街睇歐式建築
好去處 文娛藝術 陳美寶 火車 金澤培 港鐵 紅磡 展覽 鐵路 港鐵

最高瀏覽

富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分