親子好去處｜港鐵紅磡站「站見」鐵路展免費入場　首次展出退役雙層列車「九廣通」

▲ 港鐵紅磡站「站見」鐵路展免費入場，首次展出退役雙層列車「九廣通」。

【港鐵/站見鐵路展/九廣通/雙層火車】召喚鐵路迷！港鐵於紅磡站舉辦的「站見」鐵路展，將於1月23日 （周四）重新開放，首次展出退役雙層列車「九廣通」及過百件鐵路珍藏展品，同場還有另外3款懷舊列出，最適合一家大小去打卡，既可讓小朋友了解香港鐵路發展，大人們又可尋找童年回憶！

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免費好去處｜首次展出雙層列車「九廣通」

「九廣通」於1998年起投入服務，往返紅磡、東莞和廣州，為過境旅客提供舒適便捷的旅程，也為內地與香港之間的交流和發展，提供了高效的城際鐵路連接。無論是旅遊、探親或經商，「九廣通」都承載著無數來往香港和內地乘客之間的感情及回憶。

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「九廣通」將再次亮相紅磡站內原有的直通車月台。本周四起，市民在「站見」鐵路展，可以登上「九廣通」列車，亦可以近距離欣賞到當年「九廣通」職員制服、配飾等物品，進一步了解城際鐵路的發展進程，感受鐵路文化。

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免費好去處｜3款退役列車同場展出

除了全新展品「九廣通」，展覽現時展出3列退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」 和56號柴油電動機車「杜利華號」，以及過百件鐵路珍藏。「站見」鐵路展由去年4月開放至今，深受市民歡迎，直至去年底已有7萬人次前往參觀，欣賞不同年代的鐵路瑰寶。

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港鐵紅磡站「站見」鐵路展

展期：2025年1月23日起至2025年底

開放時間：星期二至日及公眾假期（星期一休館，公眾假期除外）

地點：港鐵紅磡站大堂（近出入口C1）

預約參觀：【預約網站】（公眾可預約免費入場參觀）

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