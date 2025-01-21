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傳陳山聰婚變︱陳山聰被發現無戴婚戒獨自湊仔　偕太太Apple拍片回應婚變傳聞

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

視帝陳山聰偕太太拍片回應婚變傳聞。

【陳山聰 / 視帝 / 何麗萍】現年48歲的TVB視帝陳山聰與太太何麗萍（Apple）於2019年結婚，婚後育有一子Jaco（陳霆軒），山聰亦不時在社交平台上載家庭照放閃，一家三口生活幸福，成圈中有名愛妻號及廿四孝暖爸。

可是，近日卻有報道指山聰和太太婚姻亮紅燈，言之鑿鑿指夫婦因價值觀不同互不退讓而爭執日多。同時，另外發現太太Apple近期在山聰社交平台「失蹤」，而且指陳山聰沒有戴婚戒及常做「帶子雄郎」獨自湊仔，由此傳婚變。

餅印父子丨3歲半Jaco校運會拎金牌仔　陳山聰讚囝囝：動靜皆宜似足我呀

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傳陳山聰婚變︱與太太拍片幽默回應

對於傳婚變，山聰在個人IG以限時動態方式上載與太太撐枱腳短片，他更特寫鏡頭拍下太太雙手也沒戴婚戒，他問道：「陳太，你上封面喎，有咩感想？你做乜唔戴婚戒？解釋吓，因為妳肥咗囉。」太太聞言微笑叫丈夫：「食嘢啦！」以幽默甜蜜方式粉碎傳聞。

入行多年的山聰，對無中生有報道早已見怪不怪，他接受傳媒訪問回應所謂婚變傳聞表示：「一笑置之。」

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【暖男爸爸】陳山聰忙為兒子報幼稚園　大方向舊愛何超雲送祝福：值得開心

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