生物製劑減嚴重哮喘患者　病發風險及急症次數

哮喘在本港十分普遍，當中不少屬於嚴重個案。有呼吸系統科專科醫生指出，嚴重哮喘的治療可以分為第二型哮喘（T2-high）和非第二型哮喘（T2-low），其中生物製劑能夠控制第二型哮喘（T2-high）的病情。惟本港有統計顯示，生物製劑的使用率僅13.6%，而有研究亦反映，使用生物製劑治療的哮喘患者，其住院、急症及口服類固醇的比例，比沒有使用生物製劑患者低。醫生呼籲，患者應與主診醫生積極商討合適的治療方法，以有效控制哮喘病情並減低發作機會。

香港大學李嘉誠醫學院臨床助理教授呼吸系統科專科郭宏駿醫生指出，第二型哮喘通常與致敏原有關，患者的嗜酸性白血球（Eosinophils）數目過多，約佔為七成的嚴重哮喘患者。因此，針對這類患者，使用生物製劑等針對性治療能顯著改善病情，減少發作次數及住院率。而非第二型哮喘的患者則以嗜中性白血球（Neutrophil）數目過多為特徵，其炎症反應較為複雜，可能與吸煙、肥胖及其他環境因素有關。這類患者的症狀往往較持久且難以控制，因此需要不同的治療策略。

建議參考其他國家經驗 將生物製劑列入嚴重哮喘治療方案

郭醫生亦引述本地研究指出，有13.6%成人嚴重哮喘患者使用生物製劑；反觀國際其他地區，生物製劑的使用及普及程度遠高於香港。根據2021年的統計，德國是使用生物製劑治療嚴重哮喘最多的國家，佔其國家嚴重哮喘患者的55%，這有助減少患者的住院次數。郭醫生補充，鑑於國際上對生物製劑的應用帶來良好的醫療成效，建議香港及其他地區也可倣傚這些經驗。此外，國際哮喘治療指引GINA已將生物製劑列入嚴重哮喘的治療方案，建議去年病情惡化且嗜酸性白血球超標的患者，可考慮使用「抗-IL5／抗-IL5R」生物製劑作嚴重哮喘治療。

有見近半數的嚴重哮喘患者未能妥善控制病情，香港哮喘會主席陳永佳先生藉此提醒患者，應主動管理自己的哮喘病情，時刻留意自身的症狀，並找出及避免誘發哮喘的因素。此外，患者更應遵循醫護人員指示用藥，切勿自行更改藥物劑量、使用次數或停藥。

患者Betty為嚴重哮喘患者，曾經嘗試多種治療，例如，SABA、吸入式類固醇、口服類固醇等藥物，但成效不顯著，並持續影響她的日常生活和睡眠質素。其後，她接受生物製劑治療後，病情得以好轉，能夠減少日間咳嗽的情況。

▲（左起）香港哮喘會主席陳永佳先生、香港大學李嘉誠醫學院臨床助理教授呼吸系統科專科郭宏駿醫生、嚴重哮喘患者Betty。

▲生物製劑使用示範

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