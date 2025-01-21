免費派發｜日本城即日起全線門市免費派潤唇膏　只需1步驟即領取【領取方法及地址】

▲ 日本《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜

【日本城/免費/潤唇膏/小紅書】日本城免費派潤唇膏！由即日起向市民大派曼秀雷敦薄荷潤唇膏，只需到日本城全線門市，完成簡單步驟就可免費領取，即看詳情。

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日本城早前在小紅書發布「香港日本城寵粉計畫」優惠活動，市民由即日前至2月10日，到全線日本城門市，向店員出示已關注「日本城」小紅書帳號，及讚好指定貼文，即可免費領取潤唇膏一支，先到先得，送完即止。

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▲ 日本《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜

市面上的潤膚產品琳琅滿目，家長應如何挑選？日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜，比較保濕力、成分和使用感，並根據綜合評分整理出推薦排名。以下為10款嬰兒潤膚霜的測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：

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▲ 日本《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜

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