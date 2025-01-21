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危險駕駛︱港男搭的士驚見司機行駛途中合眼「大覺瞓」　網民疑司機患1病：突然瞓咗佢自己唔知

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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港男搭的士驚見司機行駛途中合眼「大覺瞓」　網民疑司機患1病：突然瞓咗佢自己唔知

【的士司機／危險駕駛／睡眠窒息症】好驚險！日前，一名港男搭的士途中，發現司機車速緩慢，甚至到轉彎處停下「禮讓」，結果轉頭驚見司機竟合眼睡覺；在港男不斷出言警告下，最終有驚無險到達目的地，港男嚇壞直言「執返條命」，有網民懷疑司機可能患病，「突然瞓咗佢自己唔知」。

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港男昨日（1月20日）在Facebook發佈帖文稱「今日執返條命」。他表示，當日下午，他在九龍區搭上一架的士，在行駛到新蒲崗附近時，發現司機明明行快線，車速卻只有30-40/km。起初他不以為意，直至轉入街口後，前方沒有其他車輛，但司機卻停下不向前行駛。

港男心想，的士司機少有如此「禮讓」，便好奇轉頭一看，怎料看到更吃驚一幕：

嘩！司機瞓著咗！

港男立即叫醒司機，並出言警告「你咁樣瞓，乘客好危險，你條命分分鐘出事，等陣不如你停低架車休息吓！」司機這才睜開眼，並招手示意聽到。

行駛期間不斷睡著 港男籲：大家出門小心

幾分鐘後，司機駕駛到另一個路口位，突然又停止前進。港男再轉頭一看，發現司機又睡著：

可能我唔識阿拉伯文「醒呀」點講，阿叔get唔到，今次佢仲瞓得冧過上次。

港男無奈又再叫醒司機，之後一路與他吹水，才平安到達目的地。不過，司機最後去錯落車地方，卻反過頭怪責是乘客當初沒講清楚。港男忍無可忍，反駁司機「你瞓着咗梗係聽唔到我哋講邊度落啦」：

你咁揸車瞓覺，仲調返轉怪我哋冇講清楚地點，你真係瞓醒未？唔該，唔好害已害人。

網民疑司機患1病

港男的驚險遭遇引起網民熱議，直言若是自己遇到，肯定第一時間棄車：「俾我就棄車，原位叫過第部車」、「第一次叫佢就要落車啦」。另外有不少人就呼籲遇到此情況應立即報警：「必須報警處理！ 不要害其他人」、「應該立即報警，阻止佢繼續揸車，這是個危險的炸彈，隨時出事害死路人及其他車輛」。

不過，也有人懷疑，司機可能是患上「睡眠窒息症」：

突然瞓咗佢自己唔知

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同場加映：逾10萬港人患「睡眠窒息症」

黃天賜中醫教授曾向TOPick分享指出，睡眠窒息症是一種睡眠障礙，患者在睡眠時，多次出現呼吸暫停而窒息的現象，大都在淺睡期與作夢的快速動眼期（Rapid Eye Movement Stage）發生。由於血液含氧量在窒息期間降低，患者會在窒息後掙扎醒來，醒後再回復正常呼吸，再進入睡眠狀態。一旦入睡，又產生呼吸終止而缺氧醒來的情況。 每次暫時窒息維持數秒至一分鐘以上，每晚發生十數次甚至數百次。

這樣斷斷續續的睡眠，會使患者早上起來感覺疲倦，就像沒有熟睡似的。若不及早治療，可能會有以下後果：高血壓、心臟衰竭、冠心病、肺功能受損、肺高血壓、紅血球增多症、中風、猝死，甚至可能因睡眠不足而發生交通意外。

而睡眠窒息症的種類可分為：

  • 阻塞性睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnoea）在睡眠窒息症中最為常見，百份之九十的睡眠窒息症患者都屬此類別。在患者睡眠的時候，喉嚨附近的軟組織鬆弛而阻塞上呼吸道，使呼吸道收窄而造成窒息。
  • 中樞性睡眠窒息症（Central Sleep Apnoea）即腦部的「呼吸中心」因受到中風、創傷等的損害而不能發出呼吸指令，以致正常的呼吸律動不能進行。 
  • 混合性睡眠窒息症（Mixed Sleep Apnoea）即阻塞性睡眠窒息及中樞性睡眠窒息同時發生在患者身上。

男性、肥胖、頸圍較一般人大、扁桃腺或腺樣增殖體過大、鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻瘜肉患者、下顎後縮或下顎過小、患有內分泌疾病（例如︰甲狀腺功能過低）酗酒、吸煙或服用鎮定劑、安眠藥等人士 ，有較高機會患上睡眠窒息症。

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睡眠窒息症與心血管疾病相關

此外，呼吸系統科專科醫生鄺國柱接受TOPick訪問亦指出，有研究顯示，差不多百分之三十至五十的高血壓人士，都會患有睡眠窒息症；同時，有睡眠窒息症的患者也會增加患心血管疾病風險。因為睡眠窒息症會令患者窒息以致長期缺氧，血壓脈搏會產生變化，長遠來說會影響心血管疾病。

因此，醫生提醒，有「三高」問題、其他心血管疾病及耐藥性或抗藥性的血壓高病人都要特別留意；尤其駕駛人士及需要操作機器的人士更加特別小心，以免因精神不足而發生意外，引致傷亡。

治療方法

鄺醫生指，除了使用呼吸機紓緩睡眠窒息症外，大家都要從「基本入手」減少患上睡眠窒息症，例如控制飲食及減肥，「成功減去1%的體重，可減低3%出現睡眠窒息症的次數」。另外都要減少吸煙及喝酒，因為尼古丁和焦油都會令上呼吸道腫脹，而酒精屬於藥物之一, 會抑制睡眠及呼吸系統，破壞睡眠結構，會令已患睡眠窒息症的人士更加嚴重。

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