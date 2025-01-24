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移英注意｜英國擬提高歸化入籍申請費增幅近40%　ETA申請費上調至$153

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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移英注意，入籍的申請費有可能大幅上升。

【ETA/英國ETA/BNO5+1/移英/入籍英國】自從英國推出BNO5+1政策後，香港掀起移民潮。英國內政部發聲明表示，上周四（1月16日）已向國會請求提高4項出入境申請收費，包括電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）和歸化入英國籍的申請費用，後者由1500鎊（約14380港元）增至1605鎊（約15385港元）。聲明表示，增加收費是為了減少移民和邊境系統對稅金的依賴。

移英家庭︱移英港爸:肉隨砧板上

已移英2年，育有一對仔女的港爸David表示，一家四口屆時申請入籍最少都30萬港元，他無奈地表示：「肉隨砧板上，都冇計。」

英國政府規定，無論是持有特區護照還是英國國民海外護照（BNO）的港人，前往或過境英國時都要事先申請ETA；但有BNO簽證者除外。
目前申請BNO簽證，除要繳付180至250鎊（約1725至2400港元）申請費外，另須繳交每年每名成人1035鎊（約9921港元）的移民醫療附加費（Immigration health surcharge，IHS）。

在英國居留滿5年後，就可繳2885鎊申請永久居留權（Indefinite Leave to Remain，ILR）。獲得ILR後再過12個月即可申請英國公民身份。俗稱「5+1方案」。

若申請人持有BNO，可透過「登記」（Registration）入籍；至於持特區護照的受養人（Dependant），就需以「歸化」（Naturalisation）途徑申請入籍。

移英家庭︱歸化入籍每人9萬5

若新費用規則生效，BNO持有人移民英國就需繳至少9661鎊（約92,600港元），歸化入籍者更需付9915鎊（95,035港元）。比起2021年初移英港人當時要負擔的6,965及7,089鎊（約66,759至67,947港元），增幅接近40%。

另外，英國內政部提出將申請ETA的費用，從目前的10英鎊（約95.6港元）上調至16英鎊（約153港元），引起旅遊業界反彈。

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移英家庭︱英內政部：助減移民 增國庫進帳

內政部1月16日提案，擬提高ETA、入籍英國等行政服務申辦費用，稱此舉旨在幫助「減少移民和邊境系統對納稅人資金的依賴」，並可望為國庫每年額外進帳2.69億英鎊（約25.7億港元）。

若上述提案獲國會通過，意味每個旅客將要多付50多港元；至於經英國轉機的旅客，可獲暫時豁免。

英國是港人熱門旅遊地之一。今年1月8日起港人入境須先申請ETA，英政府提議將申請ETA的費用從目前10英鎊（約95.6港元）上調至16英鎊（約153港元）。

移英家庭︱旅遊業界：勿只把旅客當搖錢樹

英國ETA推出不久便提出加價，內政部的做法受到旅遊業團體和航空公司批評。國際航空運輸協會(IATA)表示對政府決定感到意外，指當地已計劃加機場稅，而現行稅額全球最貴，若連ETA費用亦大幅上調，等同「趕客」。英國旅遊業工會「旅遊聯盟」（Tourism Alliance）執行董事杜莫（Richard Toomer）稱，ETA對遊客來說本已是額外成本，加申請費將進一步提高旅客赴英成本，「令人震驚」。杜莫強調，政府剛宣布要提升赴英旅遊人數，目標至2030年每年入境5000萬人次，若「持續只把旅客當搖錢樹看」，則遊客人數不會達標。

歐盟將於2025年中實施入境許可「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS），申請費用7歐元（約56.6港元），有效期3年，通行歐洲30國。相比之下英國ETA有效期只有2年，費用卻高出一截，缺乏競爭力。杜莫又表示，在全球旅遊市場價格競爭力方面，英國在119個國家中僅排名第113，業界需要政府協助應對挑戰，而非加劇挑戰。根據英國傳媒，旅遊業每年為國家帶來740億英鎊（約7012億港元）。

英國旅遊︱知多點入境英國ETA

「電子旅遊許可」或稱電子旅遊憑證、電子旅遊授權（Electronic Travel Authorisation， ETA）並不是簽證，是部分國家實施的電子化邊境安全管控措施，免簽證的旅客入境前須申請，例如美國「旅行授權電子系統」（ESTA）和澳洲「電子旅遊簽證」（ETA）。

英國內政部指ETA有助預先阻絕具安全疑慮人士於境外、降低文件偽造和身分冒用風險，且能節省旅客在機場接受身分查驗時間。

申請ETA須提供生物特徵識別資料。旅客可自行上網申請，ETA將自動與旅客護照連結，並啟動安全查驗程序，包括刑事及其他列管紀錄。按規定，若曾遭判處12個月以上徒刑，或有刑事犯罪紀錄、且距定罪日未超過12個月，申請將遭拒。一旦申請被拒，旅客須另外申請入境簽證。

ETA持有人可在2年有效期內多次出入境英國，每次可停留6個月。

英國旅遊︱如何申請入境英國ETA？

入境英國ETA可通過UK ETA app 或線上申請，一般申請3日內知道結果。

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