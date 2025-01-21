靚媽精明眼︱限時外賣優惠！鮮芋仙即日起至1.24仙草系列自取買一送一【附門市地址】

▲ 鮮芋仙買一送一！

【鮮芋仙/買一送一/仙草】新年將至，著數優惠多籮籮！鮮芋仙由即日起至1月24日，推出買一送一優惠，只需於每天6時前，到任何一間鮮芋仙分店，外賣滑嫩仙草或熱燒仙草系列任何食品，即享買一送一優惠，每店每日限量100份，售完即止，即睇分店地址！

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▲ 由即日起至1月24日每天6時前，到任何一間鮮芋仙分店，外賣滑嫩仙草或熱燒仙草系列，即享買一送一優惠。（官方fb圖片）

鮮芋仙買一送一詳情 優惠日期： 即日起至1月24日（星期五） 時間： 每天下午6時前 地址： 全線鮮芋仙香港分店 條款及細則： 1.優惠僅限門市外賣自取，不適用於堂食及外送平台服務

2.不可與其他優惠同時使用

3.優惠贈送之食品僅適用相同系列同價或較低價錢者

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