靚媽精明眼︱限時外賣優惠！鮮芋仙即日起至1.24仙草系列自取買一送一【附門市地址】
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 56 分鐘前
【鮮芋仙/買一送一/仙草】新年將至，著數優惠多籮籮！鮮芋仙由即日起至1月24日，推出買一送一優惠，只需於每天6時前，到任何一間鮮芋仙分店，外賣滑嫩仙草或熱燒仙草系列任何食品，即享買一送一優惠，每店每日限量100份，售完即止，即睇分店地址！
最新影片推介：
|鮮芋仙買一送一詳情
|優惠日期：
|即日起至1月24日（星期五）
|時間：
|每天下午6時前
|地址：
|全線鮮芋仙香港分店
|條款及細則：
|1.優惠僅限門市外賣自取，不適用於堂食及外送平台服務
2.不可與其他優惠同時使用
3.優惠贈送之食品僅適用相同系列同價或較低價錢者
▼點擊圖片放大
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