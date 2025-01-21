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逆市奇招｜荃灣茶餐廳以早餐送晚餐奇招吸客　老闆揭全為1暖心原因

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

荃灣茶餐廳以早餐送晚餐奇招吸客，老闆揭全為1暖心原因。

【荃灣區/茶餐廳/香港經濟】香港餐飲業在競爭激烈的環境下，驅使餐廳不斷尋找創新方式來吸引顧客。位於荃灣新知味茶餐廳便是其中一個成功的例子，該餐廳推出了「吃早餐送晚餐」優惠活動，令大批網民盛讚老闆有諗頭！

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新知味茶餐廳｜創意優惠吸引顧客

近日，有網民在社交平台分享一間荃灣茶餐廳以奇招吸引顧客，推出「吃早餐送晚餐」優惠，成功吸引網民成熱話。茶餐廳位於荃灣海濱花園，優惠內容是街坊每吃5次早餐，就可以免費獲得一餐晚飯。每次用餐後，顧客會獲得一張寫有「恭喜發財 新知味仝仁鞠躬」的紅色小卡片，集滿5張後，便可以在7款晚餐中任選其一。

新知味茶餐廳｜晚餐種類繁多

這7款晚餐中，街坊可選擇一款免費享用，當中包括豉汁蒸鱠魚飯、豉汁或梅菜蒸鯇魚飯、鹹魚或鹹蛋蒸肉餅飯、豉汁蒸排骨飯、肉碎或蝦仁蒸水蛋飯等，選擇眾多，絶不求其。

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新知味茶餐廳｜暖心回饋

新知味茶餐廳開業一年以來，以港式餐飲作招徠，無論是經典的燒臘、蛋治，還是香濃的奶茶，餐廳都力求做到最好。附近街坊、食客均對於餐廳的評價普遍良好，環境舒適，服務周到。早前新知味茶餐廳老闆接受傳媒訪問，談到這項優惠的主要原因有兩個：首先是因為當前經濟環境不景氣，餐飲業生意難做；其次是為了感謝街坊的支持。

他提到，許多熟客經常光顧，有些甚至一天三餐都在餐廳用餐，因此希望用這種方式表達感激之，可謂「感恩回饋」。這個做法引來不少網民大讚，有網民表示「變則通，老闆好嘢！」、「有頭腦」、「好過坐以待斃」，亦有人大讚「市道唔好諗下招式吸引客人，先唔講佢而家咁樣會唔會多咗客，淨係啲人幫佢宣傳都好好」。

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