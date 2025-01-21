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靚媽精明眼｜OLENS免費派隱形眼鏡　即場體驗皇牌套裝+換領禮品包

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

OLENS免費派隱形眼鏡，即場體驗皇牌套裝，換領禮品包。

【OLENS/隱形眼鏡/Puscon】韓國大熱隱形眼鏡品牌OLENS，將於1月25日至26日在 K11 Art Mall 分店舉辦「獨家物料PUSCON保濕1 Day CON」體驗試戴活動，女士們可以即場體驗多款熱門隱形眼鏡，參加體驗活動後，可免費換領 OLENS 皇牌GLOWY水光感隱形眼鏡體驗套裝。

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校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

OLENS免費試戴活動+大派隱形眼鏡

K11 Art Mall OLENS分店將於1月25、26日（星期六及日）舉辦「PUSCON Experience Store」體驗活動，可免費換領 OLENS 皇牌GLOWY水光感隱形眼鏡體驗套裝，以及額外獲贈試用裝乙對。

點擊圖片放大

OLENS革命性物料-Puscon 讓隱形眼鏡更貼合你的眼睛

PUSCON材質擁有多項優點。它採用親水性保濕物料，能有效鎖住鏡片水分，保濕效果持續長達12小時，形成鏡片的保濕屏障，減輕佩戴隱形眼鏡所引起的眼睛乾澀問題。此外，PUSCON材質具備良好的紫外線防護能力，能有效阻擋UVA和UVB，防止長時間接觸紫外線加速眼睛老化。其保濕膜還能抑制異物和細菌附著在鏡片表面，保持鏡片的水分，從而提供持久清晰的視野，讓眼睛保持健康與舒適。

點擊圖片放大

OLENS免費派隱形眼鏡活動詳情

日期：1月25、26日(星期六及日)
時間：13：00-19：00
地點：OLENS K11 Art Mall分店 | 九龍尖沙咀購物藝術館地庫2層B217號舖
*名額有限，額滿即止。每位顧客只限登記一次。需親臨門市作換領。
*必須即日登記並完成即場體驗後，方可領取所有禮遇。
*所有贈品數量有限，送完即止，款式有機會不時調整或更改，圖片只供參考。

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