藍田巴士站｜藍田巴士總站幾何塗鴉爆火　引遊客打卡：居然有如此藝術

▲ 藍田巴士總站幾何塗鴉爆火，引遊客打卡：居然有如此藝術。

內地遊客不時能發掘香港的小眾打卡景點。昔日因「又熱又焗」被標榜為「最差車站」的藍田巴士總站，因數月前的心塗鴉搖身一變成為小紅書的新晉網紅打卡處，有網民上傳自己拍攝的圖片，感嘆「居然有如此藝術！」。

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藍田巴士站｜樓梯新加幾何塗鴉

樓主以「我天！居然有如此藝術的巴士站！」為題上傳自己拍攝的作品，昏暗的燈光、繽紛多彩的幾何塗鴉、錯落有致的樓梯可謂相輔相成，整體外觀時尚，他感慨到「太藝術了吧」。據圖片所見，整排的樓梯及天橋內壁被附上鮮豔色彩的塗鴉。

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「問了一下搞藝術的朋友，可以認為是類似風格派的作品。風格派是由荷蘭畫家蒙德里安等人形成的流派，其特點在於藝術語言的抽象化、單純化，將色彩限制在幾種顏色上，造型限制在橫向與垂直的韻律節奏上。」

藍田巴士站｜網民：香港到處都是這些建築的痕跡

藍田巴士總站的藝術塗鴉引起網民熱議，補充道「以前樓梯是沒有油上五顏六色的直邊幾何圖案，所以整個巴士站都是黑黑沉沉，燈光灰暗感覺不是太好，現在有了顏色，和天花的黑色深色有很大的對比感覺特別有意思，是打卡攝影的不錯之選」。

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亦有人表示藍田巴士總站的樓梯本身亦是風格建築，「因為本身樓梯就是brutalist architecture（粗獷主義建築），最可惜的是，要加上顏色先有人欣賞，其實香港到處還有這些建築的痕跡」、。

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