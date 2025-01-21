機場送機票｜香港國際機場再送免費機票　每人最多換4套飛東京/大阪等4航點

▲ 香港國際機場送機票！每人最多換4套，飛東京/大阪等4航點。

【免費機票/日本機票/東京/大阪/澳洲機票/香港國際機場/機票優惠/親子遊】香港國際機場再送機票！由即日起於機場店舖及網上商店消費滿指定金額，即送北京、上海、東京、大阪來回機票，即刻mark低詳情！

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免費機票｜香港機場送北京/上海/東京/大阪機票

香港國際機場現推出「新春購物禮遇」，由即日起至2月4日，「HKairport Rewards」會員於機場商店及HKairportShop.com機場網上商店消費每滿$10,000，即送北京/上海來回機票2套，或東京/大阪來回機票1套。每位會員於推廣期內最多可換領4套北京/上海或2套東京/大阪來回機票。

每個機票優惠的合資格消費級別可享之來回機票優惠如下：

合資格消費（港幣） 來回機票 北京/上海 或 東京/大阪 或 北京/上海 + 東京/大阪 $10,000 – $19,999 2套 1套 / $20,000或以上 4套 2套 2套北京/上海 + 1套東京/大阪

活動共提供8個不同航線選擇，合資格會員如換領兩套或以上機票，可選擇不同航線。

1 香港 （HKG） > 北京（PEK） > 香港 （HKG） 2 北京（PEK） > 香港 （HKG） > 北京（PEK） 3 香港 （HKG） > 上海 （PVG） > 香港 （HKG） 4 上海 （PVG） > 香港 （HKG） > 上海 （PVG） 5 香港 （HKG） > 東京 （NRT） > 香港 （HKG） 6 東京 （NRT） > 香港 （HKG） > 東京 （NRT） 7 香港 （HKG） > 大阪 （KIX） > 香港 （HKG） 8 大阪 （KIX） > 香港 （HKG） > 大阪 （KIX）

免費機票｜機場送機票詳情

合資格會員將於2025年2月26日或之前收到機票換領網上表格，並將於2025年3月31日或之前透過於網上表格提供之電郵收到「機票兌換碼」。

由收到機票兌換碼起至2025年4月30日，合資格會員可使用機票兌換碼以換領機票。出發及回程日期為由收到機票兌換碼起至2025年9月30日。

所有目的地／出發地的機票的最短逗留時間為2日，最長逗留時間為7日。

詳情：【香港國際機場網站】

免費機票｜雙倍獎賞積分當現金用

另外，推廣期內消費可享雙倍獎賞積分，即港幣$1可獲取2積分，相當於高達8%的回贈。每累積50積分即可兌換$1的HKIA Dollar，可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用。

免費機票｜機場網店優惠高達85折

另外，由即日起至2月16日，於HKairportShop.com機場網上商店購物即享限時優惠，消費滿$3,800，可享85折；滿$1,800，可享9折；滿$800，可享95折。

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