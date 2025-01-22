北上交通｜全新蓮塘口岸巴士快線開通　$28起青衣將軍澳上車直達深圳關口【附時間地點】

▲ 溢遊旅行社開通了兩條全新深圳口岸巴士快線，分別由青衣及將軍澳開出直達蓮塘口岸。

【北上交通/蓮塘口岸/直通巴士/深圳巴士/深圳口岸巴士】越來越多港人周末北上消費，為此，有旅行社特意開通了兩條全新深圳口岸巴士快線，分別由青衣及將軍澳開出、直達蓮塘口岸，不用轉車十分方便，適合一家大細。以下為巴士時間表、上落車地點及價錢，快些好好收藏！

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溢遊旅行社在Facebook開設了一個「香園圍快線 （蓮塘口岸）」專頁，指已於2025年1月18日開設蓮塘快線。

快線逢星期六、日及公眾假期提供服務，設有青衣線及將軍澳線，兩線各有2個上車地點，共有4班車。青衣快線方面會途徑青富苑、青衣城；而將軍澳快線則會途徑將軍澳廣場、坑口南豐廣場（常寧路）。青衣線票價為$28、將軍澳快線票價為$35，大小同價，市民可於現場找上車站旁的旅行社職員購票，並以八達通買票。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 ▲ 青衣快線方面會途徑青富苑、青衣城。（取圖自「香園圍快線 （蓮塘口岸）」Facebook） ▲ 青衣快線方面會途徑青富苑、青衣城。（取圖自「香園圍快線 （蓮塘口岸）」Facebook）

深圳口岸巴士線｜青衣來往蓮塘口岸巴士

上車地點 上車時間 票價（大小同價） 青富苑（青富商場） 08:30 / 09:00 $28 青衣城（北橋橋底） 08:40 / 09:10 $28

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深圳口岸巴士線｜將軍澳來往蓮塘口岸巴士

上車地點 上車時間 票價（大小同價） 將軍澳廣場（富康花園迴旋處） 08:30 / 09:00 $35 坑口南豐廣場（常寧路） 08:40 / 09:10 $35

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