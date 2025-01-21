  • 19°C
香港時間：2025121日 (二) 16:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意｜00後男模被「賣豬仔」泰緬邊境失聯獲救　右拇指發黑疑遭拔甲虐待親身回應

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

【模特兒／緬甸／拔甲／詐騙/KK園/妙瓦底】內地25歲男模特兒楊澤琪於2024年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。日前他從妙瓦底詐騙園區獲釋後，不少網友發現其大拇指指甲脫落發黑，疑遭「拔甲」，對此他親自拍片回應。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜新年大掃除5大常犯錯誤 即睇物理治療師示範正確做法

男模失聯｜楊澤琪從詐騙園區獲釋

據早前報道，楊澤琪的表姐「古德牟寧」（牟女士）1月8日晚上在微博發文求助，表示她25歲的表弟、模特兒楊澤琪於2024年12月8日在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，隨後前往泰國面試進組，最後於泰緬邊境失聯。

1月16日晚，楊澤琪表姐牟女士向記者表示，她已經得到楊澤琪被找到且平安的消息。當晚，泰國文華律所微博發布楊澤琪父親的視頻，楊父稱楊澤琪已平安回國。

男模失聯｜楊澤琪回應大拇指發黑

1月17日凌晨，楊澤琪在抖音發影片稱已回國。影片中楊澤琪戴著帽子和口罩，並做出「V字」手勢。有網友則發現其大拇指指甲發黑，疑在園區內遭虐待，擔心他的指甲「是不是被拔了」，隨後他在影片評論區回應：「鬥爭時受的傷，小傷而已。」

楊澤琪其後再拍片，感謝所有關注他的同胞和親友。他又對著鏡頭向觀眾展示自己的舌頭，澄清被「割舌」的謠言。隨後他展示自己右手大拇指，清楚顯示其指甲脫落發黑，他表示，「我大拇指當時腫成鴿子蛋了，現在已經沒事了。然後這個也算是我的防僞標志了」，同時他抱起家中的寵物犬，向網民證明自己已真正回到家中。

點擊圖片放大
+7
+6

男模失聯｜乘坐劇組車輛至泰緬邊境

據報道，楊澤琪於2024年12月8日在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，遂添加廣告上的微信參與報名，之後亦成功通過視像面試試戲。據了解，楊澤琪還推薦其他朋友一同面試進組，但對方礙於檔期衝突並未報名。

之後楊澤琪於12月20日凌晨在北京大興機場乘坐VZ3719航班前往泰國，於當地時間早上6時16分抵達曼谷素萬那普機場，落地之後乘坐劇組安排的接機車輛離開。至北京時間下午2時59分，他告知朋友，自己換乘另一輛劇組安排的車輛，而此前分享的截圖顯示定位已在泰國及緬甸邊境。

點擊圖片放大
+6
+5

12月21日，楊澤琪向朋友發出求救訊息，隨後電話便關機，失去聯絡。朋友接到求救訊息之後亦沒有怠慢，第一時間通知了楊澤琪的父母，一起前往公安局報警。

男模失聯｜視像通話眼角現明顯傷痕

失聯多日後，楊澤琪於12月29日與母親進行視像對話報平安。據表姐牟女士描述，當時楊澤琪身穿黑色服裝坐在凳子上，雙手放在桌面上，但眼角出現明顯的傷痕，狀態也明顯不對。而視像通話結束後，他的電話亦再次關機，與親友失聯。

點擊圖片放大
+7
+6

牟女士續指，事發後數天，一眾親友一直在聯絡中國駐泰國大使館及中國駐緬甸大使館。她表示，在等待警方調查期間看到了演員王星的經歷，發現幾乎完全一樣，於是選擇以同樣的方式向網民求助，並參考了王星女友嘉嘉的求助帖，整理圖集分享。

男模失聯｜母親精神崩潰視力下降

根據牟女士提供的資料，楊澤琪出生於2000年，曾參與過電影，亦拍攝過不少平面作品，她透露：「察覺楊澤琪有危險後，我們作為家人、朋友第一時間聯繫上了他的父母，他母親的眼睛已經哭到視力下降，精神崩潰。」

此外，楊澤琪的父親楊海濤亦有透過牟女士在微博上發布影片尋人，表示得知兒子失聯後非常焦慮和擔心，並前往當地大使館及警局報案，請求泰國有能力提供安全保障或語言翻譯的組織給予幫助。

——

相關報道：

遊泰注意｜00後男模泰緬邊境失聯疑被「賣豬仔」　家人求助：經歷與王星相似

遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑

遊泰注意｜王星同批「豬仔」？内地演員赴泰拍劇失聯　3日後回覆詭異短訊

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
14:01 2025/01/08
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
16:04 2024/12/10
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
19:50 2024/11/22
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過

你可能感興趣

遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
14:01 2025/01/08
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
16:04 2024/12/10
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
19:50 2024/11/22
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
健康問題 損傷 健康養生 網絡熱話 罪案

最高瀏覽

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊　楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？
2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊　楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
港漂家庭｜港漂工程師1原因棄住內地大屋　一家三口來港甘願屈住60呎劏房
港漂家庭｜港漂工程師1原因棄住內地大屋　一家三口來港甘願屈住60呎劏房