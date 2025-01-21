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偶像凍齡︱蔡一智「登六」拎樂悠咭長者優惠搭港鐵　保養得宜獲讚：有60歲？

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

蔡一智「登六」拎樂悠咭長者優惠搭港鐵　保養得宜獲讚：有60歲？

【蔡一智／樂悠咭／長者優惠／草蜢／蔡一傑】永遠年輕！香港偶像團體「草蜢」成員蔡一智，在今年1月初「登六」，才剛過完60歲生日的他日前已迅速拎到樂悠咭，享用長者2蚊搭車優惠。蔡一智拍片記錄入閘一刻，影片中保養得宜的他獲網民稱讚「唔似60歲」。

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拎樂悠咭興奮搭鐵出「意外」

在蔡一智60歲生日剛過兩星期，他便已拎到樂悠咭，因此迫不及待貼地來到港鐵站，試用2蚊長者優惠搭車。

他於本月17日（周五）在社交平台Instagram分享影片，可以見到他身處港鐵閘機前，手持樂悠咭版本八達通準備入閘。不過，習慣以私家車代步的蔡一智或有十幾二十年沒有搭過公共交通工具，被閘機考起。只見他在展示完樂悠咭後，在閘口卻將樂悠咭八達通拍錯在信用卡位置，導致一時間未能成功入閘；他見狀更驚訝表示：「唔得嘅！」

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蔡一智同行拍片者指示他，應該將八達通放到閘機上方位置。蔡一智最終成功入閘，並再度向鏡頭展示樂悠咭，表現興奮。不過，這一幕「放送事故」被不少網民揶揄調侃：「偶像你幾耐冇搭過地（港）鐵？」、「八達通都未用過？係唔係香港人」。對此，蔡一智自嘲：「一睇就知是常客 」。

保養得宜獲讚

蔡一智還分享在港鐵車廂內的照片。他全程戴帽及口罩，似乎沒有被乘客認出，但仍難掩美貌。網民留言讚蔡一智保養得宜：「你有60歲？」。

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據悉，蔡一智在1月6日迎接60歲生日。他在圈中人緣甚佳， 大批圈中好友都出席派對祝賀他「登六」，包括古天樂、阿Sa、張智霖及袁詠儀夫婦、周勵淇等人。

細佬蔡一傑上年患腦瘤開刀

2024年10月，「草蜢」成員蔡一傑突然於社交平台上載頭部留有巨大疤痕的近照，自揭剛完成切除腦部腫瘤的手術，慶幸手術相當順利，並感謝其家人、草蜢隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。

此後，其兄長蔡一智在出席活動時提及蔡一傑的近況，坦言對方當初是在9月草蜢的三藩市演唱會前發現腫瘤，並隨即接受手術；當時他作為家人亦感到非常擔心。

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蔡一智指，因為手術傷口很大，弟弟正在靜心休養，不清楚康復期要多久；但已可以為新碟錄音。蔡一智又表示弟弟「貪靚」，所以一定會等到「好靚仔」才會正式復出與大家見面，希望大家能給予時間傑仔休養，讓他可在2025年順利歸隊，慶祝草蜢出道40周年。

同場加映：腦腫瘤5大常見症狀

本港神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick 訪問時指出，常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他表示，即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，黃秉康亦補充指，部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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