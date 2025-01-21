跨境代購｜入境處拘8內地黑工　涉提供違規代購及地陪服務

▲ 入境處專責小隊於過去一星期進行「放蛇」，拘捕8名非法勞工，涉提供違規代購及地陪服務。（曾秋文攝）

入境處一直致力打擊不同行業的黑工情況，以保障本地勞工市場。處方近期發現，有人在社交平台，宣傳可提供跨境服務，包括「反向代購」及「地陪服務」等。

入境處專責小隊採取執法行動，於過去一星期進行「放蛇」，向服務提供者查詢及訂購服務，待涉案人士由內地來港進行交易時將其拘捕。行動中，入境處共拘捕8名非法勞工，包括4男4女，年齡介乎19至52歲，全部為內地旅客。其中7人較早時在沙田及屯門裁判法院被判違反逗留條件罪，入獄54日至2個月不等。

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入境處特遣隊副指揮官梁梓聰表示，「反向代購」的服務提供者，通常會代為到內地代購食物，日用品及雜貨等，每宗交易收取100至200元。而「地陪服務」則會帶顧客來港參觀景點及代為拍照等，時薪可達100至300元。

入境處呼籲市民，年近歲晚，若使用跨境服務例如代購及清潔等服務時，要確保服務提供者需合法能在港工作，否則市民有機會面對刑責。

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