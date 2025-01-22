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BB改名｜爸爸罕姓「雞」為雙胞胎改名超煩惱　醒目醫生取單字高雅有意義

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

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內地一名爸爸罕姓「雞」，近日喜獲雙胞胎，卻為改名超煩惱，幸好醫生靈機一動，為孖胎各取單字，令名字高雅又有意義。

【BB改名/中文名/奇怪姓氏/罕見姓氏】不少中國人擁有奇特、罕見的姓氏，例如看見就覺得不吉利「死」、令人忍俊不已的「屎」，奇難雜「姓」往往難倒新手父母！近日就輪到「雞」姓爸爸為雙胞胎改名頭癢的趣聞在網上瘋傳。

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綜合媒體報道，中國廣西一對夫妻喜獲雙胞胎，新手爸爸姓「雞」，為BB改個好名的難題即時打孖上！該爸爸更提議孩子跟媽媽姓。兩口子苦思之際，在場一名醫生靈光一閃，提出兩個既高雅，寓意又好的名字——「雞慧」（普通話諧音「機會」）和「雞媛」（普通話諧音「機緣」），夫妻倆聽到當然拍手叫好，大讚醫生「太有才」。

爸爸姓「雞」，BB可以點改名呀？（iStock圖片，設計對白）

據報道，「雞」姓是嶺南地區的特有姓氏，早年更是廣東佛山四大「土著」姓氏之一，惟今日當地「雞」姓人已寥寥無幾。現時「雞」姓集中在廣西東興一帶，有約1000多人。由於「雞」姓實在太特別，有人因其不雅、帶貶義、怕被改花名而改姓「奚」或從母姓。

事實上上述「罕見姓雞改名太難」的新聞早見於2022年，如今再被翻炒，足見獨特姓氏改名難題之有趣。說起來，最應公開的是該姓「雞」爸爸的名字，或者可作為另一位「雞」姓爸爸為兒子改名的參考呢！

延伸閱讀：BB改名｜麥玲玲分享8點改名貼士　改錯名隨時影響姻緣健康

麥玲玲分享8點改名貼士

俗語話「唔怕生壞命、最怕改壞名」!所以名字絕對能夠影響一世。玄學家麥玲玲早前就拍片提醒父母為BB改名要注意的事項，如果改錯名，會影響姻緣，甚至乎容易受傷，父母想為仔女改個好名，就要注意以下8大點：

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