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肺癌｜怕煙鏟老公患肺癌求醫　人妻獲醫生1句提醒　照肺結果大反轉【附肺癌症狀＋成因】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【肺癌／吸煙／肺腺癌／二手煙／致癌】就算一生從未吸煙，都有可能患上肺癌。台灣一名太太因為怕吸煙多年的丈夫患肺癌，故帶他照肺檢查。幸獲醫生當時一句點醒太太，沒想到檢查過後，結局卻出乎意料。

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台灣胸腔內科醫生蘇一峰在其Facebook專頁發文分享病例，一名60歲太太陪同丈夫求醫照肺，因丈夫「煙齡」很高，身為太太怕丈夫吸煙多年會患肺癌，故陪同他來求醫照肺求安心。蘇一峰為丈夫檢查時，反而關注旁邊太太的健康情況，提醒她同樣是患肺癌的高危人士。太太當下感到愕然：

我也是嗎？可是我沒抽煙啊！

蘇一峰解釋，她經常會吸入丈夫呼出來的二手煙，致癌風險不比吸煙者低，況且女士吸煙患肺癌的風險比男性高，建議她同樣做檢查。於是，夫妻兩人同樣做了電腦斷層檢查肺部，報告結果診斷丈夫無恙，反而太太確診患第1期肺腺癌。後來太太特地來到道謝，慶幸當時醫生有建議她做檢查，才可及早發現病灶，

你是我生命中的貴人，是我的救命恩人！我本來沒有要做電腦斷層，謝謝你提醒我！

肺癌｜5大非吸煙高危因素致肺癌

帖文下有很多網民留言指二手煙比起吸煙更毒，就算本來無吸煙習慣，患肺癌風險或比吸煙者高。台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中指出，臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：

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肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

肺癌｜罹患肺癌4大常見成因

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肺癌｜基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

同場加映：肺腺癌｜肺腺癌與肺癌有何分別？

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