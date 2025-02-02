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無理乘客｜內地女子搭的士馬路中間要求落車　司機拒絕被反嗆：竟然還不讓下車？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地女子搭的士馬路中間要求落車，司機拒絕被反嗆：竟然還不讓下車？

的士「即上即落」較公共交通工具而言，能夠更靈活地將乘客接載至指定目的地，惟要考慮落車點是否允許停車、路況是否安全。

近日，有人在Threads上傳影片，指旺角彌敦道有內地乘客疑因趕時間要落車，要求的士司機於馬路中間停駛，司機以危險為由拒絕，惟事後女子落車後一邊搬行李，一邊還與司機爭辯，更質疑「竟然還不讓下車？」。

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無理乘客｜要求馬路中間下車遭拒

據影片可見，事發於旺角彌敦道，當時車流較大，1輛的士停靠在路邊，1名女士及1個小男孩正將後車廂的行李搬至行人路，相信女子與的士司機的爭執在車內已爆發。

女子一邊搬行李一邊指責司機「竟然還不讓下車」，後又對一旁的小男孩說道「趕緊的趕緊的」，疑是趕時間。

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無理乘客｜司機解釋考慮安全問題

的士司機落車，待乘客搬完行李後將後車廂關上，並上前向女子解釋道「錢收唔收唔重要，點可以喺中間落車啊大佬？」，更反問女子若出意外何人能夠負責。

惟女子則表示「我說了我給你錢」，而司機只好再次解釋稱「唔係錢唔錢，邊個喺中間落車噶？你撞到點樣，你睇咁多人喺度，唔收你錢啊，多謝你啊大佬，真係離晒譜」。樓主附言表示「這次我支持的士司機大佬」。

網民怒斥女乘客行為自私離譜。（取自Threads）

無理乘客｜網民：蠻不講理

此事引起熱議，網民紛紛批評女子要求自私無理，「蠻不講理」、「啲西客不知所謂」、「完全覺得地大任我行」、「喺中線落車害死個司機呀」、「我喺內地廣深生活幾十年，都未聽說過可以中間落車」。

不少人還讚的士司機耐心解釋，惟擔心的士司機稱不收錢會造成損失，「香港最有禮貌嘅的士司機」、「點解唔收佢錢呀！一定要收」、「呢個司機respect，但錢一定要照收」、「司機算人好，我會唔開尾箱」、「做乜唔收佢錢，唔好助長佢哋」。

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