  • 19°C
香港時間：2025121日 (二) 16:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婚變疑雲｜陳山聰冇戴婚戒單獨湊仔5年婚姻觸礁？　渣男變好爸爸偕妻拍片解婚戒失蹤之謎

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

陳山聰被指婚變，他與太太Apple拍片反擊傳聞！

【陳山聰/婚變疑雲】48歲陳山聰過往情史豐富，曾歷一段失敗婚姻，直至遇上現任太太Apple後，浪子回頭兼成為廿四孝好老公、好爸爸。但近日山聰被發現手上沒有戴婚戒，而且單獨湊仔上興趣班，太太近月更「被失蹤」於社交平台，因而惹來婚變疑雲，山聰隨即偕妻拍片親解婚戒失蹤之謎！

點擊圖片放大
+4
+3

陳山聰婚變疑雲｜曾形象破產獲封「四失聰」

視帝陳山聰曾形象破產，並背負「渣男」惡名，事關他於2011年搭上已故賭王何鴻燊三房長女何超雲，被指為賭王千金而拋棄糟糠楊渡萍，不過他最終「億萬駙馬」夢碎，與何超雲戀情只維持兩年，當時山聰不但形象差，還與不少朋友反目，加上失財失事業，故被封「四失聰」。

陳山聰婚變疑雲｜婚後搖身一變成好老公好爸爸

之後山聰返回無綫努力拍劇，至2019年跟拍拖5年的何麗萍（Apple）再婚，婚後誕下一子（Jaco），並於2022年憑大熱劇集《金宵大廈2》奪得「最佳男主角」，首封視帝一刻亦不忘感激老婆：「娶到佢，係我一生嘅福氣。」可謂家庭事業兩得意，形象亦從此大洗底，由渣男搖身一變成為好老公、廿四孝爸爸。

婚後山聰的確很珍惜家庭，而且十分愛錫兒子Jaco，不時在社交平台分享一家三口家庭樂照片，不過近月開始，Apple已甚少更新社交平台，只是在去年7月貼出全家遊泰國的相片，而山聰也有一段時間沒有上載夫妻合照，就算去年Jaco的K1結業禮，兩夫妻都只是各自分享跟囝囝的合照，而非全家福。

點擊圖片放大
+11
+10

陳山聰婚變疑雲｜冇戴婚戒單獨湊仔惹婚變疑雲

日前山聰更被拍得做帶子洪郎，單獨帶兒子出席公開活動和上興趣班，Apple全程冇影，而山聰的左手無名指已沒有戴上婚戒，令人揣測他跟Apple的5年婚姻是否觸礁，而據兩人密友透露，山聰與Apple發現彼此價值觀原來很不同，惟雙方也不肯退讓，於是愈來愈多爭吵。

最新影片推介:

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

陳山聰婚變疑雲｜孖老婆拍片反擊傳聞

由於婚變傳聞甚囂麈上，不少傳媒向山聰查詢婚姻狀況，山聰回覆時亦逐點擊破傳聞，他指太太要上班的日子就交由他來湊仔，而非太太無影；而太太很久沒有出現在社交平台，山聰就解釋只是太太自覺不是公眾人物，受歡迎的是兒子，加上認為拍出來的照片不美，所以才禁止老公分享。

事後山聰還以行動表示跟太太仍很恩愛，就是在限時動態上載「久未露面」的Apple影片，片中兩人正撐枱腳，山聰一邊拍攝太太一邊問：「你近日上封面喎，有咩感想呀？」又拍住太太手部說：「你做咩唔戴婚戒呀？因為你肥咗囉。」解釋了為何兩夫婦都沒有再戴婚戒，而Apple則一副沒好氣樣子說：「食嘢啦！」從兩人甜蜜互動可見，足見情未變！

相關內容：

星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校

星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶　讀免費名幼遺傳爸爸運動天份

星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶　讀免費名幼遺傳爸爸運動天份
14:22 2024/07/02
星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶　讀免費名幼遺傳爸爸運動天份
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會
10:59 2024/07/05
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
13:21 2024/10/14
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
【星二代學校】陳山聰仔仔N班首次學校親子旅行　讀隱世學劵幼稚園似國際學校
12:29 2022/11/24
【星二代學校】陳山聰仔仔N班首次學校親子旅行　讀隱世學劵幼稚園似國際學校
明星夫婦｜王祖藍賀45歲生日戴老花眼鏡獻唱　靠10優點成功俘虜愛妻李亞男
17:49 2025/01/14
明星夫婦｜王祖藍賀45歲生日戴老花眼鏡獻唱　靠10優點成功俘虜愛妻李亞男
星級家庭｜陳展鵬單文柔盼添丁湊「好」字　小豬比9月升小一有offer未？
14:29 2025/01/20
星級家庭｜陳展鵬單文柔盼添丁湊「好」字　小豬比9月升小一有offer未？

你可能感興趣

星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶　讀免費名幼遺傳爸爸運動天份
14:22 2024/07/02
星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶　讀免費名幼遺傳爸爸運動天份
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會
10:59 2024/07/05
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
13:21 2024/10/14
星二代｜陳山聰4歲兒子升K2曬上學照　轉讀呢間幼稚園大機會升名校
夫妻之道 陳山聰 星二代 演員 結婚

最高瀏覽

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊　楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？
2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊　楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
港漂家庭｜港漂工程師1原因棄住內地大屋　一家三口來港甘願屈住60呎劏房
港漂家庭｜港漂工程師1原因棄住內地大屋　一家三口來港甘願屈住60呎劏房