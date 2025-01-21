婚變疑雲｜陳山聰冇戴婚戒單獨湊仔5年婚姻觸礁？　渣男變好爸爸偕妻拍片解婚戒失蹤之謎

▲ 陳山聰被指婚變，他與太太Apple拍片反擊傳聞！

【陳山聰/婚變疑雲】48歲陳山聰過往情史豐富，曾歷一段失敗婚姻，直至遇上現任太太Apple後，浪子回頭兼成為廿四孝好老公、好爸爸。但近日山聰被發現手上沒有戴婚戒，而且單獨湊仔上興趣班，太太近月更「被失蹤」於社交平台，因而惹來婚變疑雲，山聰隨即偕妻拍片親解婚戒失蹤之謎！

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陳山聰婚變疑雲｜曾形象破產獲封「四失聰」

視帝陳山聰曾形象破產，並背負「渣男」惡名，事關他於2011年搭上已故賭王何鴻燊三房長女何超雲，被指為賭王千金而拋棄糟糠楊渡萍，不過他最終「億萬駙馬」夢碎，與何超雲戀情只維持兩年，當時山聰不但形象差，還與不少朋友反目，加上失財失事業，故被封「四失聰」。

陳山聰婚變疑雲｜婚後搖身一變成好老公好爸爸

之後山聰返回無綫努力拍劇，至2019年跟拍拖5年的何麗萍（Apple）再婚，婚後誕下一子（Jaco），並於2022年憑大熱劇集《金宵大廈2》奪得「最佳男主角」，首封視帝一刻亦不忘感激老婆：「娶到佢，係我一生嘅福氣。」可謂家庭事業兩得意，形象亦從此大洗底，由渣男搖身一變成為好老公、廿四孝爸爸。

婚後山聰的確很珍惜家庭，而且十分愛錫兒子Jaco，不時在社交平台分享一家三口家庭樂照片，不過近月開始，Apple已甚少更新社交平台，只是在去年7月貼出全家遊泰國的相片，而山聰也有一段時間沒有上載夫妻合照，就算去年Jaco的K1結業禮，兩夫妻都只是各自分享跟囝囝的合照，而非全家福。

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陳山聰婚變疑雲｜冇戴婚戒單獨湊仔惹婚變疑雲

日前山聰更被拍得做帶子洪郎，單獨帶兒子出席公開活動和上興趣班，Apple全程冇影，而山聰的左手無名指已沒有戴上婚戒，令人揣測他跟Apple的5年婚姻是否觸礁，而據兩人密友透露，山聰與Apple發現彼此價值觀原來很不同，惟雙方也不肯退讓，於是愈來愈多爭吵。

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陳山聰婚變疑雲｜孖老婆拍片反擊傳聞

由於婚變傳聞甚囂麈上，不少傳媒向山聰查詢婚姻狀況，山聰回覆時亦逐點擊破傳聞，他指太太要上班的日子就交由他來湊仔，而非太太無影；而太太很久沒有出現在社交平台，山聰就解釋只是太太自覺不是公眾人物，受歡迎的是兒子，加上認為拍出來的照片不美，所以才禁止老公分享。

事後山聰還以行動表示跟太太仍很恩愛，就是在限時動態上載「久未露面」的Apple影片，片中兩人正撐枱腳，山聰一邊拍攝太太一邊問：「你近日上封面喎，有咩感想呀？」又拍住太太手部說：「你做咩唔戴婚戒呀？因為你肥咗囉。」解釋了為何兩夫婦都沒有再戴婚戒，而Apple則一副沒好氣樣子說：「食嘢啦！」從兩人甜蜜互動可見，足見情未變！

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