富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女

▲ 馬清鏗正印孔令琦超強背景曝光。

【馬清鏗/情婦/五索/正印孔令琦】66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦34歲「五索」鍾睿心（Rachel），近日高調宣示與馬清鏗的關係，疑為對方5年生4個，而一直對事件沉默的馬清鏗太太孔令琦，近日在網上流出她的照片，以及家族的超強背景！

孔令琦背景｜三代從事銀行業 現職醫生不愛應酬

馬清鏗的太太孔令琦作風低調，幾乎從不出席公開活動，據知她與丈夫育有一女，職業為醫生，不像一般闊太喜愛應酬，有時間都放在女兒Audery身上。

孔令琦家族背景超強，三代都做銀行，祖父於20代起已在浙江第一銀行工作，其父孔祥勉曾任浙江第一銀行董事長，孔祥勉的大仔孔令成曾任海洋公園主席、現任全國政協及香港故宮文物博物館主席，於2005年起為盤谷銀行（大眾有限公司）資深副總裁。孔令遠是孔祥勉的細仔，於99年娶某傳媒太子女林在山。

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孔令琦背景｜作風低調不愛現身公開場合

而在2008年孔令琦的名字曾出現過在報章上，根據當時的新聞稿寫道︰「東華三院主席馬清鏗和夫人向來十分關心兒童的福祉，是次特別捐款一百萬元資助中心的建設和服務發展，董事局特將中心命名為『東華三院馬孔令琦兒童發展中心』，以彰盛德。」但當時孔令琦未有現身。

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