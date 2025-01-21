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心理健康｜宋仲基連續3套戲失利淚灑新戲記招　自爆因1事遭英國妻痛罵

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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宋仲基連續3部電影作品失利，日前忍不住淚灑記招。

【宋仲基/電影/票房/家事】男神慘變「票房毒藥」？韓國演員宋仲基連續3部電影作品失利，日前在更因新戲票房慘淡而忍不住在記招當眾落淚。此外，他早前作客網絡節目時談及英國籍妻子，自爆曾因1事遭對方痛罵。

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宋仲基在2021及2022年分別靠電視劇《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》引起話題，更在2021年憑電影《勝利號》獲得春史電影獎最佳男主角，不過之後的作品卻難以引起迴響。先是2023年上映、以宋仲基自製自演為噱頭的電影《禍亂：地下秩序》，雖然得以在康城影展上放映，不過有韓媒就引述韓國電影振興委員會的數據，指出該電影觀影人數僅有26萬人；之後他主演的Netflix原創電影《路基完》亦同樣評價兩極。

其最新作品《波哥大：最後的機會之地》（Bogota: City of the Lost）於去年12月31日在韓國上映，可惜當地票房同樣不如理想，截至上周五（17日）為止觀影人次只有40萬，與預計為損益平衡點的350萬人次相差甚遠，有韓媒認為，依照這樣的趨勢電影將難以回本。

兩名主演宋仲基、李熙俊於本月12日出席《波哥大：最後的機會之地》的映後活動，並邀請了曾與前者一同演出韓劇《財閥家的小兒子》的大前輩李星民作特別嘉賓，一同宣傳電影。李星民在現場感嘆道：

我來到這裡看到停車場空無一人，感覺很心痛，戲院裡好像沒有人，雖然可能有很多原因，但當劇院裡沒有觀眾時，演員們會感到非常難過。尤其是在這樣的時期上映，真的會很煎熬（原本直譯：真的很要命），但這是演員的工作，所以希望大家能給予更多力量和幫助，讓電影能夠順利進行。

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而宋仲基就表示，自己真的非常認真地跑宣傳，希望能讓更多人認識、喜歡這部電影，又對現場地影迷致謝：

我想對所有來看我們電影的人表示感謝，我們當演員的作用是創造好的內容安慰那些正在掙扎的觀眾，讓他們開懷大笑。我還是會繼續努力。

不過他說到最後時忍不住哽咽，之後更當眾流淚，直言「我一邊說話一邊想哭！」，並放下咪高峰。

此外，宋仲基早前為了宣傳電影亦曾作客網絡談話節目《你好，我是崔化精》，大談與英國籍妻子Katy Louise Saunders和兩個孩子之間的故事。他在節目上大讚妻子帶給自己很大的幫助，坦言雖然自己是韓國人，但對方比他還要更加重視禮節，

她很在意基本品行，所以我常常被她罵。某天曾讓經理人拿東西到家裡給我，但我因為另外有事，大概遲到了20分鐘，經理人跟我聊了一下就走了，Katy就罵我「你算甚麼東西，要讓別人這樣等你？」

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宋仲基認為，妻子的教訓令他回想起做人該有的基本禮儀，而節目主持崔化精亦認為，Katy的做法與他的個性非常相配，因為宋仲基的外型看上去雖然比較秀氣，但本身是很有男子氣概的個性，在片場與其他演員、工作人員相處融洽，並且會為弱者發聲。

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