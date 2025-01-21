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詐騙案｜嶺大亦有內地生受騙　劉智鵬：不應在校園蔓延詐騙風氣

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬表示，對部分涉及內地生的騙案金額龐大感到震驚，認為當局應嚴肅正視問題，不應讓詐騙風氣在校園蔓延。（資料圖片）

港大有逾60名學生受騙，多間大學要求學生填寫防騙問卷。立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今（21日）在電台節目表示，對部分涉及內地生的騙案金額龐大感到震驚，認為當局應嚴肅正視問題，不應讓詐騙風氣在校園蔓延。

劉智鵬指，受騙者以內地生居多，而絕大部分內地生入學手續也是透過中介代辦，無留意校方電郵發出的防騙訊息下，容易受騙；他認為，校方應考慮利用更好的方式發放訊息。

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他透露，嶺南大學有內地生受騙，有個案涉及在本地社交平台冒充大學名義，收集同學、校友個人資料或聯絡方式，校方已經發出嚴正通知，提醒同學和校友提高警覺。

他贊成大學要求學生填寫防騙問卷，認為一張問卷不會令內地生有很好的防騙意識，但至少有第一個提示，提醒他們要小心。而未來高等教育界亦要多做功夫，例如同學、老師及職員應多接觸內地生，令他們知道若遇到問題時可以找學校協助。

對於警方與內地部門研究學生來港前填寫問卷，才獲發證件。劉智鵬認為方法可行，但要避免程序化、形式化，因為有可能是由中介協助同學填寫問卷。

尚海龍：只針對內地生不足夠　應同時向家長發放防騙訊息

立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍在同一個節目上表示，透過不同方向阻止騙案發生是有必要性，但只單針對內地生是不足夠，亦要針對新來港學生家長和海外生。

尚海龍指，內地生來港租屋，交學費及生活等開支，家長一般都會「窮家富路」，讓子女有更多金錢傍身，但應該給予合理和適量資金，不是愈多愈好。

立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍建議，可透過公眾人物、明星及體育名人的廣告宣傳及拍攝短視頻，例如小紅書及抖音等渠道，多管齊下發放防騙訊息。（資料圖片）

他認為，所有學生辦理簽證和入學時都需要填寫監護人資料，校方應透過有關資料接觸家長，並發出溫馨防騙提示，家長也應至少有一次與校方及警方接觸，了解香港情況。又建議，防騙宣傳應發出英語及普通話等版本，或可透過公眾人物、明星及體育名人的廣告宣傳及拍攝短視頻，例如小紅書及抖音等渠道，多管齊下發放防騙訊息。

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