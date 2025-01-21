Instagram版面︱IG改版正方形圖變長方形　總監教簡單3步恢復原貌

近日Instagram改版將使用者介面，由原來的正方形變成長方形，令不少用戶叫苦連天！如果想恢復原先的正方形排版，Instagram總監Adam Mosser分享1個自救方法！

Instagram版面︱3步恢復IG正方形版面

Instagram改版將原來貼文圖片由正方形變成長方形，讓部分兼顧排版美觀的用戶大呻「好醜」，想恢復原樣，Instagram總監Adam Mosseri透過限時動態分享了1個簡單方法，讓大家可以3步內還原正方形版面！

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1.打開Instagram個人檔案頁面，長按其中一個帖文後，會彈出小視窗，然後點擊「調整預覽」。

2.將左下角的「自動調整」改成「填滿」。

3.按「填滿」可選擇「長方形」或「正方形」。選擇正方形後，可按「背景」選擇上下使用白邊或黑邊，最後按右上角「完成」，版面即可恢復正方形原貌。

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不過，此方法只能夠一篇篇手動調整，大家改用4:5的長方形設計是最佳的解決方法。

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