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網絡熱話｜資深空姐揭「頭等艙」秘聞　富豪夫婦遇氣流出奇招應對

健康資訊

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

資深空姐揭頭等艙秘聞，有富豪夫婦當飛機如「自己屋企」。

【空姐／頭等艙／航空安全／飛機禁忌】朋友給我傳來他入座某航空公司頭等艙的照片。拉開趟門後，高級真皮按摩椅，可以躺平的大床，還有放滿高級護膚和沐浴用品的奢華淋浴間，儼如一個「空中公寓」，很有家的感覺。

家中作客，我們會對到訪的朋友禮貌地說：「唔好客氣，當自己屋企一樣。」有些頭等艙乘客，在飛機上，原來真的會把飛機當家。

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最常見的，是頭等艙乘客認為他們的頭等艙套房是私人地方，可以隨意和隨心所欲而行。他們以為關上趟門，那便是他們的天地，大可不必理會任何機艙守則。

舉例，有頭等艙乘客曾舉辦高空性愛派對（Mile High Club）。大床在前，情慾高漲。他們以為把門關上，便可以在三萬呎高空盡情釋放自己的慾念。殊不知航空公司為了保安原因，在機艙設有監控鏡頭。

「偷看是侵犯私隱和人權啊！」

這個指控不成立。首先，機艙並非私人地方，除了洗手間，所有地方都可安裝監控鏡頭，以防範任何人作出違法行為或危害飛行安全的活動，所以安裝監控鏡頭是合情且合法。如發現乘客有不妥當的行為，機組人員當然會作出勸喻及阻止。

分享另一件頭等艙乘客把飛機當自己屋企的真人真事。

一對富豪夫婦在頭等艙廂座用餐，正當空姐為他們斟酒之際，飛機遇上強烈氣流，紅酒意外地潑到他們身上。空姐大驚，馬上提出替他們擦洗衣服。他們同意，二話不說，立即脫掉上衣和長褲遞給空姐，只穿着內衣褲繼續用餐。空姐遞上睡衣讓他們更換，他們微笑搖手，一派悠然自得，彷彿真的如在家中。

全文刊於《經濟日報》，原題為「當自己屋企一樣

撰文 : 藍海寧

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