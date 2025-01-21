美食優惠｜一粥麵新春豐衣足食「鮑魚佛跳牆盆菜」　7折早鳥優惠＋送$188新春優惠券

【盆菜/一粥麵/賀年食品】不論團年或開年，新年的各種親友飯局，一定要圍爐聯誼一番！一粥麵高質素而且CP值長期置頂的新春「鮑魚佛跳牆盆菜」，以及適合小家庭的「五福臨門」載譽歸來，不論大家工作多繁忙，都可以在新年之際，輕輕鬆鬆品味一粥麵精心為你準備的節慶美味！

最新影片推介：

一粥麵新春「鮑魚佛跳牆盆菜」選用上等靚料，集合：十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉等名貴食材，廚師們精心製作，每年老饕們都一再回購。是次預訂新春「鮑魚佛跳牆盆菜」更加送鹹香可口的鹽焗雞！

由即日起至2025年1月26日期間訂購可尊享低至七折早鳥優惠價，以優惠價HK$838享用新春「鮑魚佛跳牆盆菜」或優惠價HK$1,188帶走「鮑魚佛跳牆盆菜」套餐，更可獲$188新春優惠券，另經手機訂購更加送6罐可口可樂，令美食滋味更上一層樓。

另外，透過Klook及KKday平台選購新春「鮑魚佛跳牆盆菜」6人套餐，亦可獲得總值HK$100電子優惠券，來年延續好滋味。

一粥麵盆菜｜「五福臨門」設堂食

「五福臨門」則齊集5大尊貴食材，包括：養顏紅燒花膠、鮮味的韓國蠔豉、古法扣鴨掌、肥美南乳豬手，再配鑊氣十足揚州炒飯，滋味十足，只需HK$198，更加送沙參玉竹烏雞湯湯包（原價：$39）及$188新春優惠券，就連獎賞都有好彩頭！2025年1月10日起五福臨門更設有堂食。

一粥麵盆菜｜「鮑魚佛跳牆盆菜」7折早鳥優惠

新春共聚品嘗盆菜，能夠討個盆滿缽滿的好意頭，一粥麵的新春「鮑魚佛跳牆盆菜」，向來是老饕們推崇CP高的選擇，輕輕鬆鬆就令家庭聚餐變得溫馨，6人份盆菜選料精良，佛跳牆集合多種豪華食材，包括：十頭鮑魚口感軟糯味道濃郁、圓渾鮮味原粒瑤柱、爽滑厚肉的海參、滋陰養顏的花膠、甘香回味的韓國蠔豉，以及肥美彈牙的原隻大蝦及鮮味的花菇，而南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等配料，盡收矜貴食材的精華，舌尖率先感受到來年的幸福滋味！

現在訂購新春「鮑魚佛跳牆盆菜」，即加送半隻滋味鹹香鹽焗雞，及$188新春優惠券，記得趁早訂購，新春添口福！

想令團圓飯聚更加豐盛，選擇新春「鮑魚佛跳牆盆菜」6人套餐，共聚時可以品嘗主角「鮑魚佛跳牆盆菜」以外，更有滋味的紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及人人喜愛的惹味糯米飯（2磅），6人套餐同樣贈送鹹香嫩滑鹽焗雞乙隻，把新年喜慶氣氛進一步推向高峰！

一粥麵盆菜｜送湯包$188新春優惠券

推介二人溫馨家庭選擇一粥麵的賀年佳餚「五福臨門」，同樣深受歡迎的菜色，嚴選5款奢華食材入饌，包括：養顏之寶紅燒花膠、蘊含海洋鮮味的韓國蠔豉、古法精製扣鴨掌、肥美油潤南乳豬手、嚼勁十足蠔皇花菇等。更有配搭用料香口惹味的揚州炒飯。今年更奉送沙參玉竹烏雞湯湯包（原價：$39），一口滋味湯水，讓剛剛好的一餐變得更完美！而同樣可獲得$188新春優惠券，精明消費，新一年必定財運亨通！

凡訂購新春「鮑魚佛跳牆盆菜」或「五福臨門」，即可以優惠價加配以下食品 （不限數量）：

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美食及加配優惠價格 黃金皇子乳鴿 優惠價：HK$88 / 2隻；HK$48 / 1隻 外皮酥脆的皇子乳鴿，與內部柔軟多汁的肉質完美結合。每一口都能品嘗到濃郁鮮美的肉汁，帶來豐富的味覺享受。 紅燒原隻豬手 HK$58 原隻豬手烹調而成，濃郁油香撲鼻而來，軟糯嫩肉瞬間融化在口中，秘製紅燒醬的醇厚醬汁，讓人欲罷不能。 揚州炒飯（2磅） HK$98 熱炒至金黃色白飯粒粒分明，飄揚葱蛋香氣，搭配上肥美彈牙的蝦肉，為味蕾帶來了前所未有的幸福感受。

新春「鮑魚佛跳牆盆菜」（6位用）、另送鹽焗雞半隻：

每份新春「鮑魚佛跳牆盆菜」，包括十頭鮑魚（6隻）、原粒瑤柱（6粒）、原條海參（6條）、滑溜花膠（6片）、韓國蠔豉（6隻）、原隻大蝦（8隻）、花菇（8隻）、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花共15款食材。

早鳥優惠：即日起至2025年1月26日 - HK$838

標準價格：2025年1月27日至28日 - HK$1,198

新春「鮑魚佛跳牆盆菜」套餐（6位用）、另送鹽焗雞一隻：

每份新春「鮑魚佛跳牆盆菜」套餐，包括：新春鮑魚佛跳牆盆菜、紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及糯米飯（2磅）。

早鳥優惠：即日起至2025年1月26日 - HK$1,188

標準價格：2025年1月27日至28日 - HK$1,698

取貨日期及時間：

1月18日至1月28日 - 下午3時至晚上8時

1月29日至2月2日 - 中午12時至晚上7時

（必須於下午5時前成功付款，最快可於取貨期內翌日取貨。）

*長沙灣廣場及火炭銀禧分店於1月29日（年初一）休息，不設取貨

銷售渠道：一粥麵分店、手機訂購按此

訂購獎賞：送$188新春優惠券

手機訂購獎賞：使用手機訂購，新春「鮑魚佛跳牆盆菜」或新春「鮑魚佛跳牆盆菜」6人套餐加送6罐可口可樂。

五福臨門（2位用）、送沙參玉竹烏雞湯湯包：

每份「五福臨門」套餐，包括：五福臨門及揚州炒飯。

標準價格：即日起至2025年1月26日 - HK$198

取貨日期及時間：

1月18日至1月28日 - 下午3時至晚上8時

1月29日至2月2日 - 中午12時至晚上7時

（必須於下午5時前成功付款，最快可於取貨期內翌日取貨。）

*長沙灣廣場及火炭銀禧分店於1月29日（年初一）休息，不設取貨

銷售渠道：一粥麵分店、手機訂購按此

訂購獎賞：送沙參玉竹烏雞湯湯包（原價：$39） （需自行加熱）及$188新春優惠券

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