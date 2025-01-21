天使綜合症｜32歲何雁詩自爆想生孖胎　早計劃生育降低風險：設個限期給自己

▲ 何雁詩受訪時自爆想生孖胎。

【鄭俊弘/何雁詩/兒子鄭讚廷/天使綜合症】鄭俊弘跟何雁詩的兒子鄭讚廷（Asher）患上罕見遺傳病「天使綜合症」，鄭俊弘去年12月舉家赴美陪兒子進行特殊物理治療課程，回港後鄭俊弘夫婦繼續每天替兒子鍛鍊。

昨日（1月21日）何雁詩於社交網上載跟家人打golf的照片，當中愛兒Asher坐於草地上，從照片所見Asher狀態不錯，似乎每天的鍛鍊有所幫助。

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天使綜合症｜何雁詩認同女人生仔有限期

另外，何雁詩接受網上節目《絲打圍爐》訪問，提及29歲時之齡誕下兒子，她直言向來很喜愛小朋友，加上父親年紀大恨抱孫，故那麼年輕就當上媽媽，她稱若再生育就一定要好好計劃，她說：「都要設個限期給自己，女人來說，年輕一點會比較穩妥。」

問到想追多幾個？她直言：「我可以生多兩個，我簡直想過可否一次過生孖貽，可以快些搞點。」說到佗孖胎會辛苦，「是好重，辛苦都不打緊，最慘是風險較高，生產時有問題的機會率較大。」

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天使綜合症｜夫婦外遊維繫感情

孕媽生完B易有妊娠紋，何雁詩自爆只得一條紋，除了持續做瑜伽和普拉提保持體態，她更自製妊娠紋Cream，她說：「其實跟自己基因有關，若果你媽咪有，你可能大機會有，我用乳木果油、椰子油和杏仁油混合起來，再加幾滴牛油果油，早晚也塗肚皮。」

何雁詩憶述當年分娩前「穿羊水」時，她跟老公鄭俊泓都異常冷靜，她說：「記得入院前我們去了大埔食沙爹牛加杯凍檸荼少甜，我們兩個都好Chill。」

說到如何加深夫婦關係，何雁詩說：「我們會一起去旅行，因為媽媽和奶奶都會幫忙照顧兒子，有時抽四五天去趟日本，至少要創造一些新的回憶，並非所有回憶只得生育之前。」

▲ 何雁詩的兒子鄭讚廷（Asher）患有天使綜合症。（取自instagram）

天使綜合症｜何雁詩淡然面對網上負評

自從兒子Asher確診患上天使綜合症後，夫婦間的立場更一致，一起面對這挑戰：「因為並非純粹照顧一個正常小朋友，幫他報N班，不是這樣子。很多事情是未知之數，都是一起去探索，我覺得這個令我們最一致。」

經過兒子患病一事，何雁詩的想法也有所改變：「我認識的東西多了，就像剛才說的DNA，什麼UBE3A，全部英文和數字，誰懂呢？但是現在知道的事情多了，還有我的計劃要再遠一點，以前只會計劃兩年的合約期，之後的沒有多想，但現在會想我倆到了七老八十歲了，兒子可以點呢？要一步步去計劃，包括四十歲要做到甚麼，希望可以把最好的給他。」

生小朋友前何雁詩曾承受大堆負評，現在的她已看淡：「我發覺負評最難受是會令人自我懷疑，那負評的感覺對我來說會愈來愈差，當你建立多點自己的價值時，就明白你有你的意見，但我都不能夠失去自信心，否則事業就愈來愈差。」

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