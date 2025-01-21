芋頭糕食譜｜芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感 呢樣食品代替潤腸減少鹹味
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撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【農曆新年/賀年糕點食譜/芋頭糕食譜】農曆新年到了，又是吃傳統賀年糕點的時候，很多人都會選擇自家製，相對健康一點，而且味道可以更貼近個人口味！TOPick記者為大家親自示範芋頭糕做法，只要跟足食譜步驟，即可享用到香糯惹味的芋頭糕！
芋頭糕食譜｜芋頭糕材料：
|材料
|份量
|芋頭
|約900克
|臘腸
|2條
|膶腸
|2條
|臘肉
|1/6條
|蝦米
|50克
|乾蔥
|2至3粒
|澄麵
|25克
|粘米粉
|175克
|油
|適量
|糖
|10克
|鹽
|5克
|雞粉
|5克
|五香粉
|5克
|白胡椒碎
|3克
|黑胡椒碎
|2克
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芋頭糕食譜｜做法：
- Step 1：2條臘腸、2條膶腸、1/6條臘肉和50克蝦米清洗後浸水5分鐘
- Step 2：芋頭去皮切塊，拍扁乾蔥備用
- Step 3：臘腸、膶腸、臘肉、蝦米和芋頭大火蒸10分鐘
- Step 4：175克粘米粉+25克澄麵+200克水攪勻開粉備用
- Step 5：將蒸好的臘腸、膶腸、臘肉及蝦米切碎粒
- Step 6：開鍋加油，乾蔥爆香後取走
- Step 7：蝦米、臘腸、膶腸及臘肉放入油鑊炒香後盛起與粉漿混合
- Step 8：在鍋上放入蒸好的芋頭並手撕至2至3cm形狀；加入700克清水煮滾至沸騰
- Step 9：煮滾後加入調味料（糖、鹽、雞粉、五香粉 、胡椒碎、黑胡椒碎）＊（按個人喜好加減調味料份量）＊
- Step 10：分開兩次加入混合粉漿攪拌均勻
- Step 11：倒入蒸糕器皿（已塗上一層油），鋪上保鮮紙，蒸45至50分鐘
- Step 12：冷藏過夜，芋頭糕煎香糕即成
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芋頭糕食譜｜製作小貼士
如果想芋頭糕口感更粉糯，就要揀選輕身的芋頭，因為愈輕代表水份愈少，吃起來就會更綿滑；芋頭要先切皮再切塊，蒸熟後才手撕至2至3厘米直徑大小，再讓它在蒸煮過程中自行溶化，這個做法會令芋頭香味更濃。
大家在處理生芋頭時，要謹記配戴手套，因生芋頭的球莖含草酸鈣及影響刺癢感覺的蛋白質，避免直接接觸而引起過敏痕癢。
此外，若覺得膶腸味道太濃味的話，可選用鵝潤腸代替，其味道比普通潤腸甘香，亦不會太鹹。
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